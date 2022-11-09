警「反轉」尖沙咀及紅磡搗破賣淫集團　 23男女被捕

油尖警區特別職務隊展開代號「虎克（TIGERCURB）」打擊賣淫行動，昨日（8日）凌晨突擊搜查尖沙咀區多間酒店、賓館及私人住宅，合共拘捕23人，檢獲約25萬元現金、一批避孕套、漱口水及潤滑劑等。警方相信，是次行動已瓦解一個透過社交媒體進行非法賣淫活動的集團，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



是次行動中，人員一共搜查位於尖沙咀區及紅磡區的兩間酒店，1間賓館及11個商住單位，並在行動中拘捕1名37歲本地男子、及1名24歲內地女子，分別涉嫌「協助管理賣淫場所」、「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「協助未獲授權入境者進入香港」。



另外，人員亦拘捕3名年約24至41歲本地男子、及18名年齡介乎23至43歲的內地女子，則涉嫌「協助未獲授權入境者進入香港」、「違反逗留條件」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「非法入境」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」被捕。

根據香港法例第二百章《刑事罪行條例》，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人，知道處所已經或者即將經營為賣淫場所，亦屬違法，一經定罪，可被判監7年。