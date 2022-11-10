窮「債仔」無錢還　遭債主禁錮開銀行戶口助洗黑錢　警拘14人

欠債人無力還債時往往受到不同程度的恐嚇，有不法債主則利用貧窮「債仔」洗黑錢，以商討還債安排為由誘騙他們前往酒店房間，引君入甕後禁錮他們開設銀行戶口，然後用作洗黑錢用途，企圖漂白犯罪得益，最終有一名「債仔」趁機報警求助才揭發案件。警方連日採取行動拘捕14人，相信與灣仔警區8宗非法收債案件有關，債務總額超過150萬元，被捕人包括一名洗黑錢集團主腦、三名骨幹成員和三名傀儡戶口持有人。



灣仔警區反三合會行動組第2隊主管陳梓銓高級督察交代案情。（林朗天攝）

據了解，案中收債集團部分由不同黑幫操控，其中一宗案件更涉及洗黑錢，洗黑錢團夥至少已經運作超過一個月，甚至租用酒店房間3日，由於欠債人無力償還數十萬元本地賭波賭馬債務，洗黑錢團夥要求他們前往酒店房間商討還債事宜，欠債人依言赴約即被禁錮，被迫開設傀儡戶口助不法份子處理犯罪得益。

洗黑錢團夥獲悉欠債人無力償還數十萬元本地賭波賭馬債務，要求他們前往酒店房間商討還債事宜，欠債人依言赴約即被禁錮，開設傀儡戶口被用作漂白犯罪得益。（林朗天攝）

灣仔警區反三合會行動組第2隊主管陳梓銓高級督察交代案情指，調查顯示，案中收債集團的犯案手法包括向受害人住所或公司淋潑油漆，並張貼收債字條、發出恐嚇來電和短訊，警方前日至今日在全港多區進行代號「創頂」的執法行動，拘捕13男1女涉案人士，年齡介乎22歲至57歲，相信與灣仔警區本年7月至11月的8宗非法收債案件有關，債務金額超過150萬元，其中包括一名洗黑錢團夥主腦、三名骨幹成員和三名傀儡戶口持有人，餘下人士是涉及非法收債，14人分別涉嫌「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「串謀洗黑錢」罪名，正被扣留調查。警方亦在被捕人寓所檢獲油罐、手套、收債字條和手機，以及銀行文件等證物。

8宗非法收債案件中，有一宗個案更涉及威逼欠債人提供個人戶口以作洗黑錢用途，陳指出，今年7月，一名中國籍男子報警稱遭人禁錮在酒店房間，警方到場發現除了報案人之外，房內尚有5男1女，灣仔警區重案組第1隊接手深入調查，發現相關7人隸屬於本地一個洗黑錢集團，放債人針對因沉迷賭博而負債累累的欠債人，引誘他們到酒店房間等設施，威嚇他們開設和提交個人傀儡戶口，以作抵債之用，同時限制其人身自由，防止他們逃走披露案件細節，以及干擾戶口內黑錢。歹徒利用傀儡戶口清洗犯罪得益，繼而從中獲利，欠債人雖然未必清楚黑錢來源，但將涉及串謀洗黑錢活動，因而負上刑責。

陳重申，任何人觸犯香港法例的洗黑錢和刑事毀壞罪行，最高可被判囚14年及10年，同時提醒市民小心理財，若有債務問題，請向有信譽的機構借錢，循合法手段處理，切勿受犯罪集團唆擺威脅，提供個人銀行戶口以作抵債，導致誤墮法網，市民若有相關罪案消息，應挺身而出，指證不法分子。