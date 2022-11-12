警一連兩日破多宗販毒案　檢8000萬元毒品　拘6男包括主使人

警方在11月10至11日一連兩日在全港多區打擊毒品行動，檢獲44公斤可卡因、183公斤大麻及4公斤冰毒，總市值約8000萬元，並拘捕6名男子，當中包括主使人。警方相信已成功堵截一批毒品流入市面。

警方發現販毒集團利用公屋或分租單位作毒品倉庫及分銷中心；又利用建築材料掩飾偷運大麻花，逃避執法人員調查。警方提醒業主如發現單位有不尋常氣味或有任何可疑，應向警方舉報。



警方檢獲44公斤可卡因、183公斤大麻及4公斤冰毒，總市值約8000萬元。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組主管譚瑋諾高級督察指，毒品調查科根據線報及深入調查，發現有販毒集團利用公屋單位作為毒品倉庫及分銷中心。警方遂於前日（10）下午在大埔新田圍邨進行反毒品行動，其間發現邨內一名形跡可疑的52歲男子將一個斜孭袋交予一名59歲男子，探員隨即上前截查，並在斜孭袋搜出2磚各重1公斤的懷疑可卡因，於是將二人拘捕。

探員隨後將其中一男子押返其租用的公屋單位，並在單位內搜出42磚懷疑可卡因，並再以販毒罪將其拘捕。警方經調查後，相信被捕兩男均被同一名男子操縱販毒，而主謀曾將大圍成運路一工廈單位用作毒品儲存倉。探員同日晚上繼續進行反毒品行動，並發現一名39歲男子離開該工廈，於是上前截查，其後得知男子為單位佔用人，探員在單位內發現兩包共重約3克的冰毒，遂以藏毒及容許處所作非法販運危險藥物罪拘捕男子。

警方同時突擊主謀位於大尾篤的住所，在單位內檢獲記錄販毒活動的帳簿，以及大量販毒得益，包括100萬元金銀珠寶及10萬現金。主謀現正畏罪潛逃，警方已經通緝主謀。被捕52歲及59歲男被控兩項販毒，案件將於下周一（14 日）在沙田法院提堂，39歲男子則仍被拘查。

毒品調查科行動組主管曾憲釗高級督察（左）及毒品調查科行動組主管譚瑋諾高級督察（右）。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組主管曾憲釗高級督察指，警方經深入調查後，於11月10日下午時分，在新蒲崗一幢工廈的分租單位外，發現一名20歲男子正在搬運建築材料，探員隨即上前截查，並在建築材料內發現233包共重183公斤的大麻花，市值3900萬元，該以涉嫌販毒罪將其拘捕。探員經進一步調查，鎖定操縱男子販毒的主使人。

而11月11日西九龍衝鋒隊人員在旺角洗衣街及弼街交界架設路障，其間截查一輛的士，並在車內一個環保袋發現4.1公斤懷疑冰毒，市值250萬。警方以涉嫌販毒拘捕男司機及22歲的士男乘客。警方經調查後發現22歲的士男乘客，即是操縱20歲男子販運大麻花的主使人。被捕兩男將於下周一（14日）上午在觀塘法院就大麻花案提堂，而22歲男子同日下午會到西九龍法院就冰毒案件提案。

警方近期發現販毒集團透過不同的掩飾手法，經空運或航運將毒品運入香港境內，逃避執法人員調查。經過上述拘捕行動，警方相信已成功堵截一批毒品流入市面。警方表示，毒販會利用分租單位儲存毒品，提醒業主如發現單位有不尋常氣味或有可疑，應該向警方舉報。