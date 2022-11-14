入境處搗破屯門黑工洗碗工場　拘10非法勞工及1僱主

入境處在屯門打擊非法勞工，揭發有洗碗工場在一幢工業大廈內聘用外籍黑工，向具規模、甚至連鎖式食肆提供洗碗碟服務。入境處人員當場拘捕11人，包括一名本地男僱主，以及10名非法勞工，當中9人曾提出免遣返聲請，但全部不獲確立。



入境處在屯門打擊非法勞工，揭發有洗碗工場在一幢工業大廈內聘用南亞黑工，當場拘捕11人。（林振華攝）

涉案4男7女包括10名黑工和一名本地男僱主，據了解，黑工來自4個國家，分別是越南、印度、印尼和巴基斯坦，受聘在屯門新安街16號一幢工業大廈13樓一個洗碗工場工作。

入境事務處特遣隊指揮官李烱超交代案情指，人員根據線報，今日（14日）在屯門一幢工業大廈內的洗碗工場拘捕10名非華裔非法勞工，以及聘用他們的本地男子，非法勞工年齡介乎21至50歲，當中9人曾提出免遣返聲請，但全部個案不獲確立，最早一宗個案追溯至2017年，僱主則是82歲，眾人被捕時正在洗碗碟，調查顯示，涉事工場向具規模、甚至連鎖式食肆提供洗碗碟服務，人員正跟進案件。

入境事務處特遣隊指揮官李烱超展示「行街紙」證物。（林振華攝）

李強調，根據香港法例，從事非法勞工一經定罪，最高可被判囚3年和罰款5萬元，聘用非法勞工的僱主最高可被判入獄10年和罰款50萬元，公司董事、秘書、經理和合夥人都有機會面臨刑責，市民切勿以身試法，如果市民有任何資訊，可經熱綫、電郵或傳真，向入境處查詢或舉報。