O記搗港九6間非法賭檔拘79人　檢賭具現金　73人被票控違限聚令

有組織罪案及三合會調查科（O記）人員經深入調查及情報分析後，昨日（17日）晚上約6時起在全港多區展開代號為「戈壁」（CROWBEAK）及「風盾」（WINDSHIELD）的行動，以及反三合會行動，突擊搜查港九多區，搗破6個懷疑非法賭檔，包括5個懷疑釣魚機賭檔及一個懷疑會所式賭場。行動中，警方合共拘捕44名男子及35名女子，年齡介乎20至68歲，至少73人被票控違反限聚令。



警方合共拘捕44名男子及35名女子。（警方提供圖片）

警搗旺角、油麻地、北角及深水埗6單位 拘14人

警員分別於旺角、油麻地、北角及深水埗區6個單位內拘捕3名本地男子及3名本地女子，年齡介乎46至63歲，分別涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），其中警方更發現油麻地有一個4000呎的非法賭場。

警方在深水埗一懷疑非法賭場中，更檢獲2把長約40十厘米的西瓜刀，46歲男負責人涉嫌「藏有攻擊性武器」；另外，人員亦拘捕4名本地男子及4名本地女子，年齡介乎30至59歲，涉嫌「協助經營賭博場所」。該4男4女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

65賭客被捕兼被票控違限聚令

35名本地男子、27名本地女子、1名內地男子、1名內地女子及1名外籍男子，年齡介乎20至68歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員在5個懷疑釣魚機賭檔中檢獲18部釣魚機、12部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約7000元賭款等。人員亦在油麻地區一賭場內檢獲8張麻雀枱、4張百家樂枱、1張花旗骰枱、200副啤牌、約85萬元籌碼及約76萬元現金。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。