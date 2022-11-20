警破黑幫淋紅油集團拘3人 揭兩名15歲學生每次平分$800平分犯案
撰文：林朗天 蔡正邦 鄭嘉惠
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警方搗破一個由黑社會操縱，專門招攬青少年作案的淋紅油集團。本年10至11月，警方接獲8宗發生在本港各區的淋紅油案，經調查後，前日（18日）起一連兩天採取行動，以「串謀刑事毀壞」罪拘捕3名男子，當中包括兩名15歲學生及一名23歲集團骨幹成員。
旺角警區反三合會行動組第三隊主管蘇穎純偵緝督察表示，警方於本年10至11月，接報8宗在分別發生於旺角、九龍城、觀塘、元朗及屯門的淋紅油案，8名受害人均指自宅或擁有的單位被遭殃，部份受害人指家人有欠債紀錄。
警方經深入調查，鎖定一個由黑社會操縱的淋紅油集團，並於前日（18日）展開行動，在九龍灣以「串謀刑事毁壞」拘捕兩名報稱學生的15歲男童。翌日（19日），警方在調景嶺以同樣罪名拘捕一名報稱地盤工人的23歲姓蕭本地男子，相信他為集團骨幹成員，主要負責以「搵快錢」作招徠，招募及指派青少年淋紅油。兩男童現已獲准保釋侯查，須於12月中旬向警方報到，而蕭男則現正被扣留調查。
蘇穎純續指，根據調查所得，23歲男子約於一個月前，以每次可平分$800的酬勞，成功招募案中兩名15歲學生干犯上述8宗案件，警方目前相信，已瓦解一個利用青少年犯案的本地犯罪集團。而警方亦於行動中，檢獲一個裝有紅油的紙杯及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物等。
警方呼籲，青少年切勿為賺取快錢而參與非法活動。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「串謀刑事恐嚇」屬嚴重罪行，一經定罪最高可分別被判監禁10年，市民切勿以身試法。