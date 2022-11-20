警破黑幫淋紅油集團拘3人　揭兩名15歲學生每次平分$800平分犯案

警方搗破一個由黑社會操縱，專門招攬青少年作案的淋紅油集團。本年10至11月，警方接獲8宗發生在本港各區的淋紅油案，經調查後，前日（18日）起一連兩天採取行動，以「串謀刑事毀壞」罪拘捕3名男子，當中包括兩名15歲學生及一名23歲集團骨幹成員。



旺角警區反三合會行動組第三隊主管蘇穎純偵緝督察表示，警方於本年10至11月，接報8宗在分別發生於旺角、九龍城、觀塘、元朗及屯門的淋紅油案，8名受害人均指自宅或擁有的單位被遭殃，部份受害人指家人有欠債紀錄。

旺角警區反三合會行動組第三隊主管蘇穎純偵緝督察向傳媒簡報案情。（蔡正邦攝）

警方經深入調查，鎖定一個由黑社會操縱的淋紅油集團，並於前日（18日）展開行動，在九龍灣以「串謀刑事毁壞」拘捕兩名報稱學生的15歲男童。翌日（19日），警方在調景嶺以同樣罪名拘捕一名報稱地盤工人的23歲姓蕭本地男子，相信他為集團骨幹成員，主要負責以「搵快錢」作招徠，招募及指派青少年淋紅油。兩男童現已獲准保釋侯查，須於12月中旬向警方報到，而蕭男則現正被扣留調查。

蘇穎純續指，根據調查所得，23歲男子約於一個月前，以每次可平分$800的酬勞，成功招募案中兩名15歲學生干犯上述8宗案件，警方目前相信，已瓦解一個利用青少年犯案的本地犯罪集團。而警方亦於行動中，檢獲一個裝有紅油的紙杯及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物等。

警方呼籲，青少年切勿為賺取快錢而參與非法活動。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「串謀刑事恐嚇」屬嚴重罪行，一經定罪最高可分別被判監禁10年，市民切勿以身試法。