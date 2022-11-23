醒目老翁和銀行職員智破兩宗電騙案　助警拘捕6人

電話騙案雖然仍然猖狂，但不少機靈長者和銀行職員智破陷阱助警破案。沙田一位收過警方防騙資訊的六旬「老友記」收到騙徒來電後報警；另一位銀行職員發現前來提款的老翁誤中電騙陷阱，建議對方報案。兩人各自向警方提供協助，最終警方成功以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕6人，其中年紀最細為一名16歲輟學青年，他涉及多宗同類案件，騙款高達14萬元。



沙田警區重案組第二隊主管何灝庭督察今日交代兩宗電騙案件案情。（梁偉權攝）

沙田警區重案組第二隊主管何灝庭督察今日交代兩宗電騙案件案情，首宗案件發生在昨日（14日），一名早前收過警方防騙單張和宣傳的64歲男子報案指，收到騙徒來電冒認是其親戚，因捲入刑事案件而急需保釋金，要求報案人到沙田瀝源邨繳交約3萬元保釋金，沙田警區警員接報後展開埋伏行動，趁報案人同日中午在沙田瀝源邨和準備收錢的騙徒會面之際，上前作出拘捕，被捕男子是一名16歲輟學青年，警員再經深入調查和分析，今日在上水和秀茂坪再拘捕3名男子，年齡介乎18至23歲，4名被捕人涉嫌與本月在區內發生的3宗電話騙案有關，涉嫌用相同手法騙取14萬元，警員在行動中檢獲多部懷疑涉案的手提電話，以及案發時被捕人身穿的衣物。

至於第二宗案件同樣發生在昨日，何又說，一名80歲老翁收到騙徒來電，對方冒認是其兄長，甚至訛稱自己更改電話號碼，騙徒今日再次致電給老翁，聲稱因在尖沙咀被警方拘捕，需要15萬元保釋金，報案人信以為真，前往銀行提款，並和職員閒聊，職員思疑下建議老翁報警，沙田警區警員再次接報，同日下午展開埋伏行動，趁報案人在沙田廣源邨和騙徒會面期間，拘捕兩名24歲和30歲男子，分別負責收錢和「睇水」。

何指出，犯罪集團透過社交平台招募接頭人，負責和向受害人收錢，再將騙款交給集團，以今次兩宗案件為例，被捕男子報酬介乎數百至1000元，幸兩宗案件的報案人沒有金錢損失，所有被捕人正被扣留調查。案件交由沙田警區重案組跟進調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕，警方留意到多名長者遇騙，損失大量金錢，最常見騙案不外乎是「猜猜我是誰」、假扮親戚或官員特別是警務人員，以騙取保釋金或保證金，何提醒市民留意最新防騙趨勢，並強調警務人員不會要求市民提供款項證明清白，如果市民收到陌生來電，請核實對方身分，如有懷疑，請即報案或致電「防騙易18222」。