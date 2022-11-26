經卡塔爾轉機抵港　清關揭行李夾層藏$260萬可卡因　南非女被捕

香港海關昨日（22日）在香港國際機場，為一名由巴西聖保羅經卡塔爾抵港的外籍女子清關。人員清空其兩個手提行李後，發現異常沉重，透過X光機檢查，發現內部結構有可疑，遂在手提行李夾層發現6塊共重3公斤的懷疑可卡因，市值約260萬元。關員隨即以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕該名外籍女子。



香港海關毒品調查科機場調查課調查主任梁志鵬講述案情，指昨日（25日）下午，香港海關機場課人員在香港國際機場，為一名由巴西聖保羅經卡塔爾抵港的外籍女子清關。她當時手持兩個手提行李，海關人員發現清空行李後仍然異常沉重，於是進一步用X光機檢查袋內部結構。由於X光影像有可疑，海關人員深入檢查，在手提行李夾層發現6塊共重3公斤的懷疑可卡因。隨即以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕該名外籍女子。

海關毒品調查科接手調查，該名43歲報稱家庭主婦的外籍女子自稱來港旅遊，現正扣留調查。據悉，她為首次來港。

梁表示，隨着疫情緩和，部分國家和地區入境限制逐步解除，航空旅客人數逐步回升。海關留意到販毒份子利用空運偷運毒品的數字有所增加，適時調整執法策略，以風險管理原則揀選高風險地區人士作清關檢查。