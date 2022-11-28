年近歲晚歹徒五管齊下搵快錢過肥年　警拘10人涉款$17萬

年近歲晚，歹徒不但在街頭及店舖偷取財物，而且潛入低設防住所和地盤犯案，甚至透過「猜猜我是誰」電話騙案騙取老人家的「棺材本」，五管齊下「搵快錢過肥年」，損失金額達到17萬元，警方一連12日進行執法行動，拘捕10人，年紀最大有82歲。



深水埗警區刑事調查支援隊案件主管吳彥柏督察（中）、深水埗分區特遣隊小隊指揮官林世峯高級督察（左）及長沙灣分區特遣隊小隊指揮官陳崇略署理督察（右）交代案情。（林振華攝）

涉案8男2女年齡介乎21至82歲，其中兩名男子分別是印度籍和巴基斯坦籍，亦有一名涉案女子是越南籍，3人分別持「行街紙」或香港身分證，其餘男女則是本地人，分別涉嫌與上月至本月在長沙灣、深水埗、柴灣及荃灣區發生的4宗「盜竊」案件、一宗「以欺騙手段取得財產」案件、一宗「行劫」案件、3宗「爆竊」案件及一宗「扒竊」案件有關。

警方經調查後，被捕10人中，其中3男1女已被暫控11項「盜竊」罪，案件已於本月18、21及23日提堂，並將於明日（29日）在西九龍裁判法院再次提堂，一名男子已被暫控3項「爆竊」罪，案件已於本月23日在西九龍裁判法院提堂；一名男子已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於本月23日在西九龍裁判法院提堂。

另外，1男1女已獲准保釋候查，分別須於下月中及下旬向警方報到。其餘兩名男子現正被扣留調查。案件調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

深水埗分區特遣隊小隊指揮官林世峯高級督察交代其中3款案件，其中一款是店舖盜竊，賊人到超市、便利店或士多以聲東擊西方式犯案，先要求職員取出大量貨品，再趁職員到貨倉或貨架提取其他貨物時偷貨，例如偷取大量香煙或罐裝午餐肉；另一款則是扒手到人多擠逼的店舖或街頭排檔，覷準受害人揀選貨品時，打開其手袋或背囊，偷取內裡貴重財物；至於地盤或裝修單位盜竊案，賊人針對低設防工地，例如簡單用圍板圍住的工地，輕易潛入偷取裝修工具和物料，繼而變賣圖利。

長沙灣分區特遣隊小隊指揮官陳崇略署理督察亦交代入屋盜竊案件細節，案件發生在長沙灣和深水埗屋邨，大部分受害人都是長者，他們習慣不關上大門和鐵閘，令到賊人有機可乘入屋偷取財物。另一款案件則是「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒通常早一至兩日致電受害人，冒認是其子女，訛稱更改電話號碼，數天後再致電受害人聲稱因被拘捕而需要保釋金，相約受害人當面交收或上門收錢，但有受害人立即報警，協助警員拘捕騙徒，避免損失10萬元。

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深水埗警區刑事調查支援隊案件主管吳彥柏督察表示，部門聯同深水埗分區特遣隊和長沙灣分區特遣隊經分析和調查後，由本月16日至昨日（27日）在長沙灣、深水埗、油麻地及旺角區展開一連串情報主導的拘捕行動，檢獲被捕人案發時所穿的衣物，成功瓦解多個犯罪集團，案中涉及損失金額約共17.3萬元，當中地盤盜竊案損失金額有4萬元，賊人亦偷取約值3.6萬元香煙。

吳提醒市民和店舖職員，年近歲晚，應該做好防盜措施， 可以安裝閉路電視，妥善鎖好門窗，外出時保管好自己個人財物，並留意警方最新防騙資訊，吳強調政府部門不會向市民收取保釋金，市民如有懷疑，請致電防騙易熱綫「18222」。