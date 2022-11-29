世界盃｜ 海關打擊侵權活動　巡查市面超過20次

世界盃賽事正進行得如火如荼，為了打擊不法分子趁機進行與世界盃有關的侵權活動，海關賽事期間與版權持有人和商標持有人保持緊密合作，加強不同層面的巡查和執法行動，關員利用大數據系統在網上巡查，打擊規避收費電視頻道的侵權活動，並於全港各區進行全面巡查，遏止任何形式的侵權活動，截至今日（29日），海關已經進行超過20次市面巡查，包括夥拍版權持有人進行的聯合巡查行動，有關巡查行動將會繼續進行。



海關提醒營商人士，切勿參與規避行為，出售規避器件或提供規避服務屬嚴重罪行，市民亦應尊重知識產權，不要購買任何規避器件，規避器件所連接的不知名網站可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來風險，同時提醒在店鋪或網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。此外，消費者亦應光顧信譽良好的店鋪或網站，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。

根據《版權條例》，任何人為任何規避業務的目的，或在任何規避業務的過程中，出售或出租有關器件，或提供有關服務使人能夠規避就版權作品而應用的有效科技措施，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁4年。另外，根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關提醒市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權或冒牌活動。