尖沙咀街頭熱褲女無視勸阻　與兩女掀罵戰　遭扯髮拳打腳踢

今日（2日）網上流傳多段打架影片，繼尖沙咀一間樓上吧有女子遭6女圍毆的片段曝光後，再有一段尖沙咀街頭打鬥的影片傳出。事發於金巴利道近柯士甸路的行人路，可見一名白衫熱褲女與另外兩名女子發生爭執，吵架聲相當刺耳，兩名黑衣打扮的男女做「和事佬」居中勸阻。惟熱褲女未肯「停戰」，更出手掌摑該男子。後來她更一巴摑向兩女，最終由口角演變打架，但她雙拳難敵四手，遭對方夾擊拉扯頭髮及拳打腳踢。在場圍觀的多名男子叫囂聲不絕，更笑稱﹕「慢慢睇！」。



尖沙咀金巴利道發生街頭打鬥事件。（網上影片）

片段長約42秒，未有交代事發原因及時間。當時一批男女聚集於金巴利道近柯士甸路的行人路上，一名白衫熱褲打扮、大腿有紋身的女子，與兩女拉扯糾纏，另外兩名黑衣打扮的男女嘗試分隔雙方，連稱﹕「唔好嘈」，但熱褲女多次衝前，繼續挑釁對方，更掌摑站在中間的黑衣男子，傳出清脆的「啪」一聲。男子慘捱一巴掌，但未有言退，反而是圍觀群眾高呼﹕「喂！唔好理佢啦！」並上前將男子帶走。

沒有黑衣男居中阻撓，雙方繼續指手劃腳，互相斥罵，後來情況愈演愈烈，熱褲女突然再出手施襲，猛摑向對方其中一女，隨即演變成打鬥事件。兩女被打後不忿還拖，先是出掌擊向熱褲女的頭部，繼而用力拉扯其頭髮，手腳並用施襲。在旁的黑衣女多次抱緊熱褲女，嘗試將她拉走無果，後來熱褲女一面倒捱打，則試圖阻止對方，但無能為力。過程中，不少人在旁圍觀，不斷發出叫囂聲，仍未能阻止數女打鬥。

翻查資料，近日尖沙咀金巴利道一帶，暫未見有人報案指發生打架事件。