小野豬疑遭車撞永久癱瘓被迫安樂死　關注組︰望來生不要做野豬

小野豬懷疑被車撞至重傷，導致永久癱瘓被迫接受安樂死！香港野豬關注組昨日（6日）交代指，收到多宗求助表示在港島區山坡見到一隻受傷野豬，成員抵達現場了解，受傷小野豬被送到嘉道理農場接受醫治，獸醫漏夜醫治野豬，發現其腰椎第1及第2節受創，導致永久癱瘓，估計傷勢是被車輛猛烈碰撞所造成，最終為野豬進行安樂死。



受傷小野豬被送到嘉道理農場接受醫治，證實腰椎第1及第2節受創，導致永久癱瘓，估計傷勢是被車輛猛烈碰撞所造成，最終接受安樂死。（香港野豬關注組facebook圖片）

香港野豬關注組昨日在facebook持續更新事件發展，指出昨日傍晚6時許，收到不少市民求助，指出在港島區一個山坡見到一隻受傷野豬，拖行身體走動，懷疑後腿癱瘓，情況並不樂觀，關注組成員到場了解，同時愛協奉召趕至，愛協職員將野豬放入膠籠帶走，當晚轉交嘉道理農場跟進。

獸醫昨晚特意漏夜醫治野豬，經診症後發現其腰椎第1及第2節受創，導致永久癱瘓，野豬大腿內側亦有傷痕，獸醫估計野豬已經受傷一段時間，甚至可能長達半天，腰椎受損原因估計是被車輛猛烈碰撞所形成，獸醫經評估後，認為野豬不能被完全醫癒，所以為牠進行安樂死。

香港野豬關注組在帖文悼念接受安樂死的野豬，「希望你（野豬）來生不要做野豬」，意指無須再承受上述苦難，同時衷心感謝陪伴受傷野豬身旁多個小時的街坊。