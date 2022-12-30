01獨家│自稱退休警入考警群組約女成員「訓練」非禮　警拘六旬漢

近日於一個討論投考警察資訊的TG群組內，一名自稱為退休警察的男子，涉嫌以提供體能及面試訓練為名，單獨相約群組女成員出外並施以非禮，有女成員於群組內「踢爆」事件並報警求助，警方經調查後，昨日拘捕一名66歲涉案男子涉嫌非禮。

有報料人向《香港01》透露，該名男子不時在群組分享警隊內的所見所聞，又自稱與多名警隊高層相識。事件曝光後，有群組女成員表示亦曾受其邀約，又要求她提供自拍照，形容十分可疑。



該名女子在群組內公開事件，指案件已交由重案組處理，並要求群組負責人將男子踢走。

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聲稱單獨提供體能及面試訓練

《香港01》接獲報料，得悉一個考警Telegram群組內，有自稱是退休警察的男子，近期私下約見群組內的女成員，聲稱可提供體能及面試訓練，但當女成員表示想找有意應徵紀律部隊的朋友陪同時，男子即指：「你朋友未必有需要」、「不是誰都可以join的」。據了解，該名男子曾私下約過多名女成員，其中一名女子應約，並疑遭男子非禮，最終到警署報案求助。該名女成員昨日在群組內公開事件，指案件已交由重案組處理，並要求群組負責人將男子踢走。

事件在群組內曝光後，另一女成員亦表示該男子曾以類似手法約她見面，更要求她提供自拍照，「睇吓適唔適合做警察」；又約她到太子警察遊樂會訓練體能等，惟她一一拒絕。群組內多名成員亦指男子的做法十分可疑。

男子自稱與多名警隊高層相識，並上傳多張一名男子與警隊高層的合照，包括鄧炳強、蕭澤頣及輔警總監楊祖賜等，惟相中男子的樣貌被裁走。

自稱與警隊高層相識 上載鄧炳強、蕭澤頣「合照」

報料人向《香港01》透露，自稱是退休警察的男子不時在群組分享警隊內的所見所聞，講解警隊文化及福利，亦會教授應試時注意的事項及技巧，頗受群組成員尊重。雖然男子並無出示任何文件證明其退休警察的身份，但他曾上載香港警察學院學警步操及升旗的相片，又指要「找舊同事傾吓計，飲下午茶」等，故群組普遍成員都相信他是有經驗的學堂教官。

他亦自稱與多名警隊高層相識，並上傳多張一名男子與警隊高層的合照，包括鄧炳強、蕭澤頣及輔警總監楊祖賜等，惟相中男子的樣貌被裁走。男子笑言可直接與鄧及蕭對話，亦曾聲稱「剛剛和（林）志偉食完晚飯，他透露警隊有6千空缺，大家努力，加油」。報料人坦言，想不到該名男子平日教授應試策略，竟然別有所圖。

警方：拘66歲男子涉非禮

警方表示，元朗警區昨日（29日）接獲一名女子報案，指周三（28日）於洪順路遭一名男子非禮。人員經初步調查，昨日於元朗區拘捕一名66歲姓羅本地男子，涉嫌「非禮」。該名男子現正被扣留調查。案件交由元朗警區重案組跟進。消息指，有人供稱自己協助事主面試見工，警方暫未能證實涉案人士是否前警員。