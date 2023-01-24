兩賊收$2千元偷的士　被GPS追蹤撞警車逃捕　荔枝角棄車就擒

年初三（24日）旺角發生的士失竊案。下午4時36分，警方接報旺角一的士車行內，一輛未熄匙的士被賊人偷去，的士司機發現後報警。警方及司機以GPS追蹤失車去向。賊人約40分鐘後在荔枝角寶輪街停下準備交收，警車趕至現場追捕，惟的士上賊人反倒車撞向警車，再加速往青山道方向逃離，至荔枝角收押所對開路邊時，兩賊棄車拔足而逃，跑往附近工業大廈潛逃，最終仍被警員當場逮捕。



兩名偷車賊人當場被逮。（梁偉權攝）

事發下午3時半，一名的士司機將一輛的士停泊在旺角道及長旺道交界的士車行內，等待交更，懷疑司機一時大意，沒有鎖上車門，插著車匙，便短暫離開。司機回到上址取車時，發現整輛的士而不翼而飛，於是報警求助。

的士司機其間利用GPS定位、以及車上行車記錄儀，追蹤著失車行蹤，發現的士由一名男賊人盜去，並在旺角區內行駛，男賊人先在砵蘭街及亞皆老街交界，接載一名女同黨上車，再往櫻桃街長沙灣方向逃走，最終停在荔枝角寶輪街曼克頓山屋苑一掘頭巷，等候與同黨交收失車。

下午5時許，警方在的士司機協助下，趕至寶輪街現場追捕，並喝令車上兩人下車，賊人沒有乖乖就範，反倒車撞向警車，再開車加速往青山道方向逃離。兩賊眼見東窗事發，慌不擇路下，竟在荔枝角收押所對開路邊棄車，落車拔足而逃，奔跑百多米至青山道501至503號國際工業大廈，欲上樓潛藏以逃避警員緝捕。

警方派大批警員增援追捕兩賊。現場消息指，兩賊跑至大廈地下大堂時，已被警員反手按壓在地上制服，以涉嫌「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」當場就逮，黑布蒙頭鎖上手扣帶上警車。初步消息指，賊人收取2千元作為偷車報酬，警方正追緝其餘同黨下落。

的士車主及後到場了解並檢查的士，發現左車尾及倒後鏡均有損毀。警犬亦奉召到場，搜查車上有否有可疑物品。