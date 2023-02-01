天水圍倉狗女Lucky患病嘔吐失禁離世　義工質疑狗主拖延送醫

在天水圍一間貨倉看門口約9年的唐狗女Lucky，新年前疑患病，沒有胃口進食及變得虛弱，惟狗主疑未有及時帶牠看獸醫，導致牠健康日漸惡化。餵飼Lucky多年的義工Mila不忍，多番要求狗主帶牠看獸醫，甚至表明願意支付醫藥費，仍被狗主再三拖延，最終Lucky今早（1日）疑失救致死。Mila形容Lucky生前乖巧，對人友善，可惜未獲狗主善待，她批評狗主沒有惻隱之心。



餵飼Lucky多年的Mila接受《香港01》訪問時稱，她以前在天水圍工作時，認識Lucky的主人。她指狗主在天水圍經營貨倉，約9年前收養Lucky，並以鐵鍊將Lucky鎖在貨倉看門口。Mila形容狗主多年來不放狗，也不會為Lucky沖涼，Lucky居住的地方亦不甚整潔，時常有異味及有蟲咬。

Mila其後搬到其他地方，但每隔一兩日仍會到貨倉探望及餵飼Lucky。由於她與狗主相識，對方亦無甚意見。Mila表示，年三十晚餵飼Lucky時，發現牠胃口欠佳，不太願意進食。由於貨倉員工年初一至初八放假，貨倉只有一名聾啞人士打掃及照料Lucky，所以Mila過年期間繼續探望牠，但發現牠情況未有改善。直至初九（30日）Lucky情況轉差，Mila多番要求狗主帶Lucky到獸醫診所治理。狗主經考慮後答允，當時獸醫指Lucky傷風，但身體或有其他毛病，需要驗血才能作進一步評估。惟狗主未有理會，只詢問相關價錢，醫生最終只開了傷風藥。

Mila今早在社交平台發文交代Lucky的情況。

Mila昨日（31日）再到貨倉探望Lucky，發現牠嘔吐又失禁，躺在地上奄奄一息，病情非常嚴重，於是哭求狗主再帶Lucky看獸醫。Mila坦言哀求狗主近兩小時，並指會負責Lucky的醫藥費，但狗主仍無動於中，最終更報警趕Mila走。警員到場調查及調解時，Mila也多次向警員表示Lucky需要看獸醫，警員指會向狗主轉達訊息。

其後Mila將Lucky患病的照片上載到社交平台，毛孩守護者創辦人Kent得悉事件，昨日下午5時主動聯絡狗主，表明願意帶Lucky看獸醫。狗主最終答應Kent的要求，但指員工已經下班，建議Kent今早到場接走Lucky。Mila原以為終於可救Lucky一命，豈料Lucky最終還是捱不住，今早9時許傳來Lucky死訊。

Mila批評狗主沒有惻隱之心，平時已沒有善待Lucky，不明為何有人願意支付醫藥費，仍不肯讓Lucky看獸醫。Mila直言，狗主得知Lucky患病後，也未有加以照料，Lucky身穿的衣服及毛毯也是由她提供。Mila指，其實現時貨倉可選擇安裝天眼加強保安，已無必要再養狗看門口，並期望仍有養「倉狗」的主人要善待狗隻。