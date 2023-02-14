海關偵破銑床運毒案　掏空機件藏5,700萬冰毒　1男子被捕

海關在一部由加拿大空運抵港的重型機器銑床內，撿獲100公斤、市值 5,700 萬元的冰毒，拘捕一名34歲男子。



5疑點引起海關搜查

海關機場科空運貨物第三組署理高級督察劉熙瑤解釋貨品有5大疑點，引起海關進一步搜查。該件空運貨物報稱是1.7噸重的銑床，由於加拿大進口銑床實屬罕見；翻查資料，此貨物的出口商和本地進口商均是第一次由加拿大進出口；關員檢查清關文件，包括提單和發票，其中發票的內容和格式相當粗疏，連基本的產品型號和規格也沒有提及，與一般商業發票不一樣；而銑床報稱價值加幣1,800元（約10萬港元），但卻沒有其他保護物料，只以普通膠紙包裹，關員打開查看，發現它並非全新機件，而且有濃烈的油漆氣味，相信是在短時間內重新上油，比對網上資料，發現多個重要部件被拆走，不能正常運作，但卻仍以如此高昂的運費運來本港，於是決定扣留作深入調查，結果在X光機的掃瞄下，發現內部沒有正常機器應有的部件，例如線圈或摩打等重要零件，相反擺放了一些形狀和密度不一的物品，懷疑遭掏空作不法用途。

消防員耗1小時用工具拆開機件

劉熙瑤續稱，銑床的結構相當複雜，四面八方都以特製的螺絲鎖住，海關遂找來消防員協助，用重型工具拆開銑床頂部金屬封蓋，發覺支柱開口位再有金屬板封住，要用工具鑿爛，發現內部被注入瀝青以增加檢查難度，移除所有障礙後終於搜出100 公斤冰毒，市值約5700萬港元，案件隨即交予海關毒品調查科跟進。

海關拘捕一名涉案物流職員

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌交代案情況稱，同日接手調查案件，在貨運站拘捕一名34歲報稱物流職員的男子，相信他收到物流公司的委託提貨，將它暫存於貨倉；他現時獲准保釋候查。

海關再調查所有文件及資料，發現該台機件於上月21日到港，存放在貨運站，及後有內地物流公司透過社交平台的通訊軟件，委託本港物流公司先提貨，然後送往馬鞍山的租借貨櫃。惟調查發現該貨櫃是儲存二手書本的貨櫃，並非真正的收貨地址，而貨物發票所顯示的公司，與發票公司的地址分別屬於兩間有正當業務的公司，兩者並無關係，相信有關資料被盜用，懷疑歹徒利用正當公司的資料，混淆海關視聽，以逃避海關揀選檢查。

鄒永昌指出，由貨物抵港，以至聯絡內地物流及本地物流作相應配合，背後的販毒集團從來沒有現身，如隱形人般遙距控制內地及本港物流運輸鏈作販毒活動。海關已聯絡內地執法機關做情報交流，並會繼續追查本地販毒集團，不排除再有拘捕行動。

另外，今次毒品由一個較低風險的國家來港，證明海關在源頭打擊跨境犯罪活動的成效顯著，以致犯罪集團不惜功本，以迂迴的方式偷運毒品。他呼籲物流界從業員，如發現不明來歷的客戶在短時間內提取貨物，又不能提供足夠資料，或經常更改派貨指示，可與海關聯絡。

海關檢獲10公斤冰毒，市值約1,700萬元。（翁鈺輝攝）

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。