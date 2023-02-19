八鄉村屋火警疑與電力裝置有關　單位付之一炬　母子被困火海昏迷

八鄉粉錦公路上輋村一棟兩層高村屋發生火警，38歲姓鄧女戶主今日（19日）清晨4時40分報案，指與14歲姓關兒子，被困於滿佈濃煙的單位內。消防趕抵現場爆門入屋，單位突然發生爆炸，2名消防員背部及手部燒傷。母子昏迷，救出單位後消防及救護員輪流施心外壓急救，後來回復呼吸脈搏，女傷者目前情況危殆。1隻狗疑被濃煙焗斃。



消防員將火警救熄後繼續在單位調查，經調查後，火警起因沒有可疑，初步相信火警與電力裝置有關。現場可見村屋後方廚房位置，擺放了電油及石油氣罐，未知是否火警期間發生的爆炸有關。



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約10名居民自行疏散到安全位置。從村民拍攝的片段可見，火場冒出熊熊烈火。消防員入屋救人時單位發生爆炸，2名消防員背部及手部燒傷，頭盔燒黑，由救護車送北區醫院治理。由於大火無法經屋內進入閣樓，消防員在屋內搭一道鐵梯，破窗入屋，一對母子最後成功被救出。

38歲姓鄧女傷者昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，14歲姓關男傷者則昏迷被送往北區醫院治理，二人其後均回復清醒，轉送東區醫院繼續治理，其中鄧女情況危殆。

現場消息指，女事主為單親媽媽，其父親為原居民，在同村另一處居住。女事主早年攜同一對子女遷入上輋村，並在飼養一隻唐狗。一對子女不時到外公家留宿，今日女兒到外公家過夜因此逃過一劫。街坊形容村屋地下「都幾亂」，相信用作擺放雜物，事發時地下傳出兩下大、閣樓亦傳出一下巨大爆炸聲，又聽見女事主呼救並着兒子躲藏於洗手間。

最早到場消防員發現有人被困 立即入屋搜救

消防處表示，於今晨4時39分接報，指八鄉粉錦公路上輋村一間村屋發生火警，最早到場的兩名消防人員發現火勢猛烈及有人被困，於是立即入屋進行搜救。火勢於5時12分大致被救熄，涉及一間兩層高住宅村屋，面積約3米乘8米。救援期間，消防人員在肇事村屋的一樓睡房位置救出一男一女住戶，他們吸入濃煙昏迷。另外，該兩名消防人員執行救援工作期間手部、膊頭及背部有不同程度的灼傷。所有傷者由救護車送往醫院接受治療。

該兩名消防人員經醫生診治後，現已出院。消防處相關單位已接觸他們並會提供一切可行的協助。

機電工程署則回覆指，收到相關部門轉介後，已即時派員到場調查。署方人員檢查起火位置附近一台雪櫃、拖板及相關電線，並沒有發現短路情況。署方會繼續協助其他部門進一步調查。由於現場有關固定電力裝置受波及損毀，署方已根據《電力條例》(第406章)向有關業主發出「固定電力裝置改善通知書」，並要求業主在回復電力供應前，須先聘請註冊電業承辦商，檢查維修及改善有關固定電力裝置。

有消防員救火時受傷由同袍敷治後送院（陳永武攝）