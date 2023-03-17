警今年偵破3715宗網購騙案拘477人　樂園演唱會票佔3成

警方針對網上購物騙案，今年總共七輪的「鐵將」行動中，一共偵破3,715宗騙案，涉案金額2326萬元，拘477人。其中在最新一輪行動（本月3至17日），以「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪拘捕65人，分別41男及24女（年齡介乎14至68歲），案件牽涉579 宗，總損失金額達760萬元，當中最高一宗損失金額達200萬元，受害人售買大批玩具模型時受騙。



騙案手法千遍一律，均過數後賣家不見蹤影，甚至會扮買家，俗稱「彈票黨」，用不能兌現的支票支付，或演變成「找錢黨」，故意顯示入數金額比原定金額高，再要求賣家歸還多餘款項。警方呼籲，市民下載防騙視伏App「Scameter+」，輸入網店資料，即時評估詐騙風險。



警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠（中）、總督察鄧國軒（左）及高級督察陳穎（右）交代案情。（陳浩然攝）

警今年偵破3,715宗騙案 已達去年全年宗數4成

警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠指，網購騙案2021年錄得6,120宗，至2022年已升幅至8,735宗，今年總共七輪的「鐵將」行動中，一共偵破3,715宗騙案，涉案金額2,326萬元，拘477人。行動中，檢獲一批手提電話、電腦主機、電子記事簿、支票、銀行提款咭、銀行信、電話卡等證物。

常見騙案出現在社交媒體或推銷網站，當受害人感興趣主動聯絡賣家，賣家會要求先付款後送貨，當買家將款項存入戶口，賣家便會失蹤。而騙案類型分佈中，主題樂園、演唱會門票、旅遊套票等佔最多，高達3成；飲品及食品則佔17%；貴價名牌時裝手袋，以及家庭電器及電子產品這兩類，則分別各佔13%。

「彈票黨」演變成「找錢黨」 故意入多再要求歸還

警方亦發現，騙徒散落不同平台，包括本地、海外、國內網站 ，以及虛擬貨幣交易平台，網店上的帖文口徑與真正商家一致，惟未能看到店方買家評價、開業歷史，讓消費者難辨真假。

許綺惠亦指，騙徒普遍手法亦會扮買家，俗稱「彈票黨」，在購物平台上物色高級產品，用不能兌現的支票支付，當買家看到戶口帳面結餘，便拱手相讓將商品寄出。待支票失效，始發現付款失敗。

騙徒手法亦作出變奏，由「彈票黨」演變成「找錢黨」 ，同樣用不能兌現的支票購物，並拍攝了入票存根，故意顯示入數金額比原定金額高出數千、數萬不等，再向賣家表示「我入多咗，過返比我」 ，賣家不虞有詐便會滙款給騙徒。

網購詐騙集團以同一IP地址登入連接VPN 開設專頁呃人

高級督察陳穎表示，今輪行動中偵破的104宗騙案涉及同一集團，集團由去年7月至今年1月，短時間內在社交平台開設新購物專頁，擺放流行的產品，例如演唱會門票，並以平價出售作招徠，共騙121名受害者25萬元，買家往往透過轉數快付款後，便與騙徒失聯。

警方在3月14日，在全港多區鎖定集團6人，4男2女，年齡介乎 24至 68歲。警方發現，集團的傀儡戶口從同一IP 地址登入， 再連接一個VPN虛擬私人網絡 ，試圖掩飾身分，警方已成功起回該VPN 伺服器，相信已瓦解集團。

警方呼籲，市民在網購時，應心揀選賣家，盡量選揀官方網站。若賣家經常敦促希望盡快完成交易 ，但以個人名義戶口收錢，絕少用公司名義戶口，則需格外留神。在出售貨品時，亦不要單憑入數收據，就相信收款成功，應向銀行核數。由於支票入數需一至兩日核對，賣家應避免用支票交易，並檢查銀行戶口可用結餘，而非帳面結餘。

警方推出防騙視伏App「Scameter+」，資料庫由警務署核實定期更新，市民若輸入網店名稱、電郵、電話或收款帳戶，便能即時評估詐騙風險。程式顯示結果便會有4種顏色，紅色標示屬於高風險，與警方記錄的詐騙案有關：橙色標示屬於中高風險，有關商舖曾被舉報；黃色標示提防有伏 ，相關電話與詐騙電話相近；紫色標示則未有記錄，但仍需警惕。程式亦能查閱及分享防騙資訊， 接收最新推送消息，為市民辨識騙案。