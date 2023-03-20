涉打鼓嶺屯門多宗電話騙案　警拘3男子包括大學生骨幹成員

警方邊界警區及屯門警區於上周五及周六（17至18日）於打鼓嶺區及屯門區展開埋伏行動，並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名男子（年齡17至27歲），他們分別涉嫌牽涉共5宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案，涉案金額達34萬元。其中一名疑犯為大學生，相信他是犯罪集團的骨幹成員。



邊界警區刑事調查隊第二隊案件主管督察陳敏熹稱，上周五（17日）打鼓嶺一名80歲長者收到自稱是其兒子的來電，對方稱因為涉及刑事案件被捕，要交保釋金。婆婆救子心切，按指示交出10萬元；翌日對方再來電要求19萬元保釋金，婆婆終於與兒子取得聯絡，得知被騙於是報警。

警方接報後在打鼓嶺一處埋伏，趁騙徒出現取款時拉人，拘捕一名17歲及一名27歲男子，他們分別報稱無業及地盤工人。警方檢獲16,000元現金、手機、藍芽耳機及犯案時穿著的衣服，另外搜屋時檢獲名貴手表。警方進一步調查下，相信他們牽涉全港多宗案件，包括於本月13日至16日，分別發生在何文田、葵青及香港仔區，作案手法相同的案件，涉及款項343,500元，受害人全部是70至80歲的女性。

陳敏熹續稱，兩名被捕人中一人負責收錢，另一人負責收錢後處理贓物，他們收取1,000至1,500元的酬勞，案件仍在調查中，不排除再有人被捕，同時亦正跟進騙款下落。

兩名被捕人已被暫控各一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日（20日）在粉嶺裁判法院提堂。

另外，屯門警區刑事 (調查) 總督察陳家成交代另一宗在屯門發生的騙案。警方於上星期接獲一名49歲女子報案，她於3月3 日接獲電話，對方自稱是內地電訊商，指她一個內地電話號碼涉及洗黑錢活動；另一名騙徒則假扮內地官員接觸受害人，要求交出大額保證金作調查用，並要求交出地址等個人資料。

翌日一名女子上門交上虛假的協議書，以增加受害人的信任。騙徒表示於兩周後，即3月17日安排收保證金，好讓受害人有時間籌錢。警方接報後在屯門區一公屋單位埋伏，最後拘捕一名20歲男子，他是本地大學生，沒有三合會背景，相信為犯罪集團的骨幹成員；警方相信有在逃的女同黨。

任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。警方呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。