車cam直擊第一城車禍　女途人雨中疑衝紅燈過路　遭的士撞到飛起

沙田第一城發生驚險車禍。網上流傳「車cam」片段，顯示今日（27日）下午2時許，一輛載客的士沿插桅杆街往石門方向行駛，當駛至牛皮沙街交界的行人過線路燈位時，的士依綠色行車燈號開車，而行人過路線相信為紅燈，其時突然有一名女途人冒雨衝馬路，的士收掣不及將她撞到飛起，再反彈至最少數米外路面，司機立即停車報警求助。車禍後的士男乘客稱「黐線，綠燈嚟」、「唔使驚，我哋做證人」，而女傷者事後清醒送院治理。



數架車輛按照紅燈停在右邊行車線，等候右轉入牛皮沙街，的士按照綠燈繼續直駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民facebook群組「車cam L（香港群組）」上載有關「車cam」，片中可見，當時正下細雨，的士沿左邊慢線行駛，去到插桅杆街和牛皮沙街交界的行人過路線，現場數架車輛按照右邊的紅燈停下，等候右轉入牛皮沙街；的士則按照綠燈繼續直駛。其時行人燈號應是紅燈，但有女途人跑過冒雨跑過馬路，懷疑其視線被停下的車輛遮擋，不知道的士駛至，當場被的士撞至飛上車頭，再拋上半空翻筋斗墮地。

的士司機頓時爆粗「X你老味，害X死我」，車內傳出一把女聲多次直呼「好得人驚」，亦有另一把男聲指「報警啦報警啦」、「黐線，綠燈嚟」、「唔使驚，我哋做證人」。

警方表示，69歲姓蘇的士司機通過酒精呼氣測試，55歲女傷者背部和手腳受傷，清醒送往威爾斯親王醫院接受治理，案件列作「交通意外有人受傷」處理。