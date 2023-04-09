大埔新娘潭路車禍影片曝光！2車相撞後豐田車陷火海　烈焰衝天

復活節長假期首日，大埔昨日（8日）深夜11時許發生嚴重車禍，兩輛私家車在新娘潭路近涌尾燒烤場對開相撞，車禍現場影片曝光！根據網上流傳影片，見到其中一車起火，火勢一發不可收拾，全車陷入火海，現場烈焰衝天；另一車有3人被困，由消防救出送院。

其中1段影片見到私家車起火期間，現場有大量濃煙冒出，一名男子坐在稍遠的路邊，而另一輛沒有起火的私家車有人被困，現場有人正進行救援，有一把男聲大叫「快啲救我老婆呀，我死咗都唔緊要呀」。其後消防員迅速到場，開喉將火撲熄，只見起火的私家車屬豐田品牌，全車儼如廢鐵。



網上流傳片段見到全車陷入火海，有一把男聲大叫「快啲救我老婆呀，我死咗都唔緊要呀」。（網上影片截圖）

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現場消息稱，事發時一輛私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，轉右時懷疑失控越線，撞向另一輛私家車。車禍後兩車嚴重損毀，其中豐田私家車冒煙，幸司機立即下車，幸無受傷，不久全車陷入火海，另一輛思域則有3名男女被困，有於火勢猛烈，思域車頭亦受到熱力波及。

其中被困車上的女子在消防員援時，需戴上氧氣罩，其後消防員撬門將她救出。

救援人員將傷者救出，其中被困車上的女子在消防員援時，需戴上氧氣罩，其後消防員撬門將她救出，當中有傷者需戴上頭箍臥床送院，據悉3名傷者送院時仍清醒，警方以涉嫌「危險駕駛」罪名拘捕一名司機。