CCTV直擊｜男賊闖旺角寵物店搬走夾萬　慢條斯理遮臉　長相全曝光

旺角通菜街152號地下一間寵物店，今日（11日）清晨遭人爆竊，損失一個載有13萬元貨款的夾萬。店主提供的閉路電視片段顯示，賊人經店舖後門闖入，至抱走夾萬僅花約3分鐘，但賊人走入店內後，才慢條斯理地以衣物遮臉，沒料到長相已被鏡頭清晰攝錄下來。店主接受《香港01》訪問表示，懷疑是熟悉現場環境的人所為，希望警方早日將疑犯緝拿歸案。



閉路電視拍得賊人進入寵物店時，臉上戴有口罩（紅圈示）。（受訪者提供片段截圖）

根據店主黃小姐提供的閉路電視片段，案發在今晨約5時33分，戴口罩的男賊打開寵物店後門的玻璃門，店內有狗疑聞異響，開始吠叫。賊人先將上半身「攝」入店內，之後將一件衣物套在頭上，懷疑企圖遮擋面容。他之後再推開擋在後門的貨物進入店內，其間多件貨物被推跌，造成巨響。

賊人進入店舖後，徒手拾起阻擋通道的貨物。（受訪者提供片段截圖）

穿「人字拖」的賊人花費近兩分鐘後步入店內，先徒手拾起部分跌下阻擋通道的貨物，之後再望向店內。其時他頭上雖套上一件衣服，但原本戴上的口罩卻「失蹤」，容貌曝露在閉路電視鏡頭前，他隨即綁好頭上衣服遮掩面部。賊人之後步入店內，不足一分鐘後即徒手抱着一個夾萬，再經後門離去。

寵物店店主黃小姐向《香港01》記者表示，店舖後門被賊人撬爆，失竊夾萬有如A4紙大小，未有鑲緊在固定位置，夾萬內裝有10多萬元貨款。由於後門位置隱蔽且有貨架遮擋，她認為只有熟悉現場環境的人才會知道後門位置，故懷疑是熟悉的人犯案。

店主受訪時指出，寵物店後門位置隱蔽，外人難以察覺，故懷疑是熟悉現場環境的人犯案。（受訪者提供）

警方表示，今早11時許接獲通菜街152號地舖的28歲田姓男職員案，稱返回店舖時發現後門被撬，失去一個載有13萬元的夾萬。案件暫列爆竊，交旺角警區刑事調查隊跟進，正追緝一名身高約1.7米的男子，他犯案時身穿白色T恤、黑色短褲及拖鞋。