奪命車禍｜觀塘八旬翁捱巴士撞捲車底亡　九巴男司機涉危駕被捕

觀塘發生交通意外，今日（15日）下午近3時半，一輛89X九巴沿康寧道右轉入物華街方向行駛，駛至裕民對市集開時，撞倒一名正過路的83歲姓陳老翁，並將他捲入左邊尾轆，多名途人目擊事件報警。消防及救護員接報到場，將老翁救出，他昏迷被送往聯合醫院搶救，惟其後證實不治。



意外路面遺下血迹及一個口罩，涉事九巴右邊車頭擋風玻璃碎裂，泵把鬆脫。警方到場拉起封鎖線，九巴55歲姓李男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。



警方東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36610264與調查人員聯絡。警方正調查意外原因。

老翁被困九巴車底。

有目擊者表示，事發時該名老翁從裕民坊橫過對面馬路，突然從九巴右邊車頭閃出，九巴收掣不及將他撞倒及輾過，發出巨大聲響，多名途人尖叫。現場所見，事發地點與最近的行人過路處僅相約10米。

九巴發言人表示，今日下午約3時半，九巴一架89X線巴士於觀塘物華街發生交通意外，意外中一名老翁送院後證實不治。九巴表示十分難過，已即時派職員到醫院慰問家屬及提供適切協助，亦會配合警方調查。

運輸署表示，因交通意外，物華街(往油塘方向)介乎康寧道與輔仁街之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。較早前因交通意外而封閉的康寧道(往觀塘道方向)近物華街部份行車線現已解封。