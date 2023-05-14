馬鞍山狗狗被輾爆肚需安樂死　懷疑肇事車輛車身被噴「兇手」字眼

馬鞍山近白石燒烤場外上周四（11日）發生一宗懷疑撞狗後不顧而去車禍，有網民於動物關注群組內發文及上載片段，顯示一輛私家車在空地範圍調頭時，緩緩輾過一隻躺在地上的老狗，惟當時私家車未有停車，並繼續開車離去。



不少網民評擊司機，至昨（13日）有眼利網民發現懷疑肇事車輛停泊在鑽石山龍蟠苑停車場，車身上遭人用油漆寫上「兇手」兩字，車身被刮花。網民「起底」流傳車主行車證等個人資料，引起不少人附和聲討。



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昨（13日），有人於網上社交平台發佈兩張圖片，內容有關於龍蟠苑發現一宗懷疑撞狗後不顧而去車禍的肇事車輛，兩圖包括車輛圖片及懷疑車主行車證，公佈車主姓名等資料，直指「車都泊得Ｘ過人」。不少網民附和聲討肇事車主，未幾，疑有網民響應帖子，有更多圖片流出，發現肇事車輛的車身上遭人用油漆寫上「兇手」兩字。

狗主早前（12日）於Facebook群組「毛孩關愛組」發文，指其公司一直有收留流浪狗隻及尋找領養者，其中一隻老狗，是狗群中的首領，每天在空地同一位置睡覺。至前日下午3時許，一輛私家車駛入其公司對開空地範圍調頭，輾過躺在地上的老狗，私家車一度收慢，惟其後未有停車並加速離去。受傷狗狗一度在地上翻滾，其後站起，附近辦公室一對男女見狀即時跑前，惟亦未及截停該私家車，其後隨即查看狗狗情況。

發文者指，報警後因要待警察拍照等，延遲了半小時才可將老狗送院，其間不斷安撫老狗亦無補於事，「老狗一直哀叫着，坐着、站着、躺着也不舒適」，指老狗因肚部皮肉分離及內臟爆裂，醫生強烈建議盡快施以安樂針免其痛苦，最終只能強忍淚水地下決定。

發文者又指，警察聯絡到涉事車主時對方態度輕浮、隨便，稱對事件不知情，「我們不明白作為一個司機，為何聽到狗隻哀鳴時而不停車，聽到人的叫聲時會立即加速？」發文者又表示，只希望每人也保留着一絲尊重及憐憫，「你可以不喜歡，但請不要傷害」。

警方上周四下午約3時半接報，指上址有私家車撞到狗隻後不顧而去，案件暫列作交通意外有動物受傷。

發文者指司機開車逃去未及將他截停。（Facebook毛孩關愛組圖片）

根據《道路交通條例》第374章第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗」受到損害，司機必須停車，並向警方或任何有合理理由提出要求的人提供其姓名及地址、車主的姓名或名稱及地址，以及該車輛的登記或識別標記或號碼，如果因任何理由未能提供詳情，「須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外」，任何人一旦沒有即時停車，即屬犯法，可被判處罰1萬元及監禁12個月，如果沒有報案，可被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。