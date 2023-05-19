海關偵破3宗海上走私案拘6人　檢2億元瀕危魚翅及電子廢料

香港海關於今年4月中至5月中進行一個代號「晴空」特別執法行動，打擊不法份子走私活動，成功破獲3宗懷疑海路走私案件，包括一宗利用內河船出口5噸屬於瀕危物種魚翅及一批受管制藥物往澳門的案件，而及兩宗利用遠洋船走私共25個貨櫃的舊電子產品往馬來西亞的案件，估計市值共約2億元。行動中海關拘捕6名懷疑涉案人士，包括3男3女，年齡介乎33歲至53歲。



海關檢獲一批海味乾貨。（蔡正邦攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝闡述案件，香港海關於4月中鎖定了4個由香港運往澳門懷疑裝有走私物品的貨櫃，透過情報交流將該4個貨櫃資料馬上通報予澳門海關，並一直追蹤該貨櫃的走向。當貨櫃運遞澳門時，貨主主動要求將其運返香港，海關隨即作出行動部署，直至5月初運返香港，關員即時進行查驗，資料報稱4個貨櫃載有不同雜貨，例如海味乾貨、藥、電子產品、化妝品及日用品等。關員開驗該4個貨櫃時，發現其中2個貨櫃內裝有共5噸、屬瀕危物種的魚翅，進出口該魚翅需申請相關許可證；亦於其貨櫃中找到受管制藥物，包括壯陽藥、醫治癌症及帕金遜症的藥物等。全部貨物合共市值約2200萬元。

瀕危魚翅及藥物若走私至內地 可逃稅1700萬元

呂相信，不法份子故意以瀕危物種魚翅及藥物混雜於大批雜貨中作掩飾，意圖減低海關人員查獲的機會。如果這一批魚翅和藥物能夠成功被偷運到內地，除了可以逃避內地海關衛生和檢疫部門的規管之外，還可以逃稅超過1700萬元。跟進調查後，海關拘捕了一名34歲懷疑涉案的男子，負責安排將這批貨物運往澳門。

兩遠洋船貨櫃藏電子廢料 海關拘5名公司董事

此外，香港海關分別於於5月3日及10日，經風險評估及情報分析，搜查兩艘往馬來西亞的遠洋船上一共31個報稱載有銅、鋁、膠的貨櫃，結果在25個貨櫃中發現大批舊電子產品，包括舊機頂盒、路由器、汽車零件、舊電池、火牛、路由器及伺服器等，貨值共1.78億元。跟進調查後，海關至今拘捕2男3女，年齡介乎33至53歲，分別為寄貨公司及安排付貨公司董事。根據香港法例第354章《廢物處置條例》，任何人將有害廢物輸出香港，需要申請許可證。經了解，涉兩宗案件的寄件人未有向環保署申請有關許可證，屬非法走私出口。

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海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，今次所檢獲的類別都曾出現於海關所破獲的案件，惟留意到不法份子不斷改變走私手法及路線，過往不法份子會虛假申報魚翅及藥物直接由香港走私往返內地，今次則刻意把需許可證的貨物混雜在其他大批貨物之中，企圖蒙混過關。不法份子選擇將該批貨物出口至澳門，但由於貨量龐大，海關相信該批物品目的地未必是澳門，不排除不法份子為逃避追查，故意採取迂迴路線，先將貨物偷運澳門，再經水貨客走私返內地。

鄭續指，舊電子產品過往曾是走私返內地的熱門貨物，經內港兩地海關大力打擊，不法份子只好改變走私模式，甚至不惜工本利用遠洋船將貨物偷運較遠地方，海關相信部份較新的舊電子產品會被用作翻新，其餘較舊的會被回收以提取有用物料。由於提取過程中涉及燃燒及利用化學物料，可能產生有害物質。國際間的廢物轉移，受到《巴塞爾公約》管制，這些舊電子產品需要馬來西亞當局同意進口，本港環保署才會發出許可證，海關相信今次成功阻止該批走私廢物出口履行公約上的國際義務。鄭又說，相信走私趨勢會不斷改變，將會適時調整策略，制定全方位策略打擊，並與內地及其他地方部門合作，繼續打擊所有走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。另外，根據《廢物處置條例》，在無許可證情況下，任何人在香港出口受管制的廢物即屬違法，違法者若初犯，最高可處罰款20萬元及監禁6個月，再犯者最高可處罰款50萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。