海關機場破行李及體內藏毒案　檢2.5公斤可卡因　2外籍女被捕

海關於機場破獲兩宗體內藏毒及行李藏毒案，共檢獲2.5公斤可卡因，市值約270萬元，兩名分別42歲及68歲外籍女子涉「販運危險藥物」被捕。其中42歲女子已被控「販運危險藥物」罪，案件明日（25日）將於西九龍裁判法院提堂。



一名來自巴西里約熱內盧的42歲女子，體內藏有127粒、共重1公斤的懷疑可卡因，相信其體內仍有毒品有待排出。（左朗星攝）

香港海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，前日（22日）海關人員於香港國際機場為一名來自巴西里約熱內盧、經卡塔爾抵港的女旅客清關。該名女子聲稱逗留20日，惟行李內只有少量個人物品，預定酒店日數亦比逗留日子短，引起人員懷疑。海關人員於其行李未有發現違禁品，懷疑她體內藏有毒品，於是帶她到醫院檢查，證實其體內藏有異物。該名42歲女子報稱清潔工人，涉嫌「販運危險藥物」被捕。截止目前她排出127粒、共重1公斤的懷疑可卡因，相信其體內仍有毒品有待排出，正接受醫學觀察。她已被控「販運危險藥物」，案件明日將於西九龍裁判法院提堂。

另外，海關人員昨日（23日）為一名由埃塞俄比亞經卡塔爾抵港的女旅客清關。人員清空其手提旅行袋後發現仍然異常沉重，經X光機發現旅行袋內部結構複雜。人員打開袋後證實旅行袋內藏2塊共重1.5公斤懷疑可卡因。該名68歲無業女子涉嫌「販運危險藥物」被捕。海關調查相信，有關毒品供應本港市場，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

海關表示，留意到近日利用航空旅客偷運毒品數字有上升趨勢，自2月6日全面通關以來，已處理12宗航空旅客販毒案件，共檢獲超過27公斤懷疑可卡因及冰毒，價值逾2.1千萬元，共15人被捕。海關強調會繼續留意國際販毒趨勢，適時調整執法策略。