警深水埗掃毒冚賭拘4人　檢$4000藍精靈和6部射擊遊戲機

深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（24日）在區內展開代號 「犁庭掃穴」及「晴天」的反三合會及反毒品行動，總共拘捕4人，所有被捕人現正被扣留調查。



警員先在醫局街截查一名可疑男子，並在其身上檢獲約3克懷疑海洛英及30粒懷疑咪達唑侖（俗稱「藍精靈」），以涉嫌「販毒」罪拘捕該名60歲本地男子，毒品總市值約4,000元。

另外，警方在大南街一個單位內搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，一名54歲本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外，一名內地男子及一名越南籍女子，年齡分別為31及53歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，警員檢獲6部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約1,200元賭款

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。而根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方一直嚴厲打擊區內毒品黑點的販毒及賭博活動，並採取零容忍態度，市民切勿以身試法。