躉船及內地漁船走私40噸牛栢葉等內臟　置室溫傳臭味　海關拘9男

海關昨（5月31日）偵破一宗走私凍肉案件，在香港東南部水域截獲一艘躉船及一艘從內地入境的漁船，檢獲40噸懷疑運往內地的走私凍肉，市值約400萬元。行動中有9名男子被捕，包括6名本地和3名內地船員。

海關指出，檢獲的凍肉主要是牛栢葉和牛內臟，惟涉案船上沒有冷藏設備，凍肉只放在室溫，質素及食物安全成疑，一旦有人食用，恐影響健康。記者於現場拍攝期間，涉事凍肉亦傳出陣陣臭味。



海關檢獲40噸走私凍肉，主要是牛栢葉和牛內臟，市值約400萬元。（陳浩然攝）

海關經情報分析後，懷疑有人用躉船在香港東南部水域走私，有組織罪案調查科隨即聯同情報科及港口及海域科進行聯合行動打擊。海關船隊在接獲相關通知後，部署區域巡邏船及高速截擊艇到有關區域，昨晚約8時在橫瀾島近香港東南面水界水域，發現一艘由拖船拖行中的躉船，以及一艘泊在躉船附近的漁船，當時躉船上的人正用鏟車及吊臂，將貨物由躉船運上漁船，涉嫌走私，海關人員隨即截停及登船檢查。

當時拖船及躉船上有6名香港船員，報稱載有凍肉，但被要求出示倉單時，他們只能出示一張簡陋文件，上面無寫裝運地及目的地資料，亦沒有寄貨人及收貨人資料。海關人員遂將躉船押到柴灣公眾貨物裝卸區，將貨物及船員交有組織罪案調查科調查。

同一時間，海關的高速截擊艇則追截向香港南面水域逃走的漁船，在距離香港南面水界約1浬位置成功截停，將船上貨物連同3名內地船員押到柴灣公眾貨物裝卸區進一步調查。

行動中海關檢獲40噸凍肉，市值約400萬元。被捕9名男子年齡介乎29至54歲，分別是船長、機手、輪機長及工人等。海關初步調查顯示，取貨漁船經內地入境，取貨後會隨即返回內地，人員會繼續循貨物來源、登記船東等方向調查，不排除更多人被捕。由於貨物包裝上有加拿大的標誌，故海關不排除貨物由美加地區入口，惟仍需待進一步調查才有結論。人員亦正與入境處調查被捕3名內地船員是否循正途手續入境。

何廷俊又指，船上凍肉並無任何冷藏設備並置於室溫之中，可想而知凍肉的質素和安全成疑，相信食用亦會對健康產生嚴重影響。行動中海關發現不法分子不斷轉變走私手法逃避海關偵查，以及中國內地嚴格的食品檢疫制度及稅款。

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根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高判監7年及罰款200萬元。市民可透過海關24小時舉報熱線2545 6182或舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報走私活動。