中大承判商工人疑中暑亡　勞工處﹕若無合理保障僱員健康會執法

勞工處今日（3日）下午1時發出「黃色工作暑熱警告」，提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑，惟香港中文大學新亞坊會友樓一名姓葉66歲承判商工人在警告生效時懷疑中暑，送院後不治。

勞工處表示已就事件派員進行調查，以確定事故原因。若調查後發現僱主沒有在合理地切實可行範圍內採取所須措施保障僱員在工作時的安全健康，會考慮根據職安健法例作出跟進，採取相應的執法行動。



勞工處指，在今年5月中推出《預防工作時中暑指引》後，已同步進行宣傳和推廣，提升業界對預防工作時中暑的認知。勞工處人員亦加強巡查中暑風險較高的工作地點，例如建築地盤、戶外清潔員工、園藝工人和保安員的工作地點等，敦促他們須就員工在工作時的熱壓力進行風險評估，並根據評估結果採取相應的預防措施，以預防員工在工作時中暑。同時，勞工處亦正聯同職業安全健康局舉辦一系列講座和宣傳活動，提升僱主和僱員對熱壓力的認識和關注。

中大發言人回覆指，中大一幢職員宿舍出現窗邊滲漏，聘請了承判商執行修補工作。校方早前已經指示有關承判商，須按照勞工處的指引包括《預防工作時中暑指引》安排工作，並提供清水飲用以及安排休息。發生意外的工人負責窗邊唧膠，今天午飯後約1時半返回工作地點開工，其後暈倒，工友報警求助，由救護車送院。

中大表示對事件感到十分難過，會向承判商了解事件，嚴肅跟進，並會全力配合政府有關部門的調查。