摘荔枝墮斃｜背藏四口家種樹情懷　兒子：媽媽會將最好嘅留畀我哋

每年6月前後「妃子笑」，便是荔枝當造之時。流浮山沙江村姓王（65歲）舊村民，今早（12日）專程返回舊居摘荔枝，卻疑頭暈失足墮斃。慘劇背後，原來藏着一段四口之家的種樹情懷。女死者一家早年在村屋種下兩棵荔枝樹，縱使「上樓」後已遷離多年，但每年王婦均會重遊舊地，摘荔枝派街坊及給家人。其子哽咽向《香港01》稱：「媽媽會將最好嘅留畀我哋，細個食唔飽都會畀我哋食！」



涉事的荔枝樹高約5米，樹下一張枱上遺有一張翻倒的椅子；旁邊另有木梯及木椅，未知是否與案有關。（王譯揚攝）

案中姓王（65歲）女死者，與姓李丈夫育有兩名現年31歲及33歲子女，一家四口早年居於沙江村。直至約20年前，他們成功獲派天水圍天恒邨公屋而遷離。據了解，王婦患有高血壓，曾任職私家看護，專責照顧老人家，數年前退休；其夫亦於早年離世，長女則已成家立室搬離，故現時只剩兩母子同住。

於家電公司任職的兒子向《香港01》透露，小時候一家在沙江村舊居種下兩棵荔枝樹，其後家人更為其「接枝」，故除了荔枝之外，亦有龍眼。直至他初中那年，一家人成功「上樓」遷走，即使舊居已租予其他住戶，母親仍會定期回村摘荔枝，「其實每年都會返去摘荔枝，會摘返嚟同我哋share（分享），佢哋（村民）都會畀我哋返去摘。」

兒子續稱，今早約8時母親出門前，亦有交代與友人回村摘荔枝。由於一如以往，他亦不以為然，「舊鄰居都喺度，幾十年街坊唔會話借支水同洗個面都唔得。」詎料母子二人現時已陰陽相隔，他哽咽稱：「媽媽會將最好嘅留畀我哋，細個食唔飽都會畀我哋食！」他指，母親死因仍有待警方調查，現時專注與胞姊商討好身後事。