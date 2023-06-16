警破16宗騙案拉5人　包括港大經濟系學生　暑期工淪跑腿呃阿婆錢

警方深水埗警區偵破一個「猜猜我是誰」的詐騙集團，涉及16宗案件合共680萬元，拘捕主腦、骨幹及跑腿等5人。據了解，其中一名跑腿為港大經濟系學生，相信是搵暑期工誤墮求職陷阱，賺取少量金錢而淪為犯罪集團成員。



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深水埗警區刑事部總督察謝于毅簡介案情稱，去年7月至今年6月，深水埗區接獲77宗「猜猜我是誰」的騙案，涉及款項由2千元至65萬元不等，累計損失680萬元。歹徒以長者為目標，訛稱是子女或親友，先是訛稱電話號碼更改了，以減低長者的戒心，數日後再來電稱被拘捕，急需保釋金。

警方接報後展開調查，發現其中16宗（涉款110萬元）涉及一個犯罪集團，其架構分為三層：主腦、骨幹及收款的跑腿，由主腦控制收款程序及處理贜款，骨幹負責招攬及監察下線去收錢，然後在隱閉處將贜款交予主腦或存入指定戶口 。

深水埗警區刑事部總督察謝于毅（中）、情報組主管王婉欣偵緝督察（右）及重案組第二隊案件主管偵緝高級督察黃瀚緯向傳媒簡報案情。（黃學潤攝）

深水埗重案組第二隊案件主管偵緝高級督察黃瀚緯交代拘捕行動稱，上月31日，1名75歲婆婆收到「兒子」來電稱被捕，要求交20萬元保釋金。婆婆不虞有詐交出款項，但同日騙徒再來電要錢，婆婆起疑心，通知家人後報案。警方在約定的交收地點拘捕兩名分別21歲及29歲的男子，經調查相信他們涉及共4宗同類騙案，受害人63至82歲，涉款共44萬元；兩名疑犯暫控串謀詐騙。

警方情報組得悉，主腦及一名骨幹成員匿藏在紅磡一間酒店，於是展開監視及追蹤。調查下，警方發現一名集團成員昨日（14日）在黃大仙及香港仔犯案，然後到將軍澳交收騙來的保釋金，警員現身拘捕兩名分別22歲及20歲男子，在他們身上分別搜岀5萬元港元及5萬元人民幣。警方同時突擊搜查紅磡酒店房間，拘捕23歲主腦，搜出3萬多元及多張未開封的電話卡；並找到80歲及85歲的女受害人。

深水埗警區刑事部情報組主管王婉欣王則呼籲，「猜猜我是誰」的騙案目標都是長者，很多受害人完全不察覺受騙。以今次黃大仙和香港仔的受害人為例，她們沒有報案，即使警方上門調查，她們也不願意相信受騙，並拒絕透露詳情，要警方找來所述家人當面確認無恙才肯協助調查。

王強調，政府部門不會要求在特定地點交保釋金，市民要提醒長者相關的犯罪手法，以免他們受騙。

據了解，案中被捕的集團主腦有黑社會新義安背景，報稱無業，其餘被捕人士分別報稱無業、運輸工、地盤工及大學生。據悉該名被捕大學生是港大經濟系三年級生，他在網上搵暑期工，為賺取快錢而成為犯罪集團的棋子，誤墮法網。謝于毅補充，年青人要留意，特別是網上的招聘活動，「收千幾蚊、幾千蚊去做收錢的工作，係好可疑」。