兩地警搗跨境詐騙集團拘14人　內地偷資料香港購物套現$490萬

自今年3月起中港兩地警方發現一個跨境釣魚詐騙集團， 騙取內地受害人信用卡或記賬卡資料及其一次性驗證碼後，隨即挪用其資料到香港網上商店網站刷卡購物，於香港門市取貨以用作轉售圖利。經深入調查後，發現該集團於今年2月至4月期間，盜用至少323張內地受害人的信用卡或扣賬卡資料作交易，涉款約港幣490萬元。兩地警方今日（12日）展開拘捕行動，網罪科人員於全港多個地點拘捕9名男女、內地警方則拘捕5名內地男子，當中包括集團主腦。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，隨跨境騙案的普及，警方積極與內地、澳門及海外其他執法情報機關合作，攜手打擊跨境詐騙集團，務求徹底將跨境詐騙集團連根拔起。譚威信指，由於是次釣魚詐騙集團在內地及本港跨境犯案，兩地警方隨即進行協作及情報交流，發現該集團於本年2月至4月期間，盜用至少323張內地受害人的信用卡或扣賬卡資料，進行490個可疑交易，涉款約港幣490萬元。

譚威信表示，調查相信該跨境釣魚詐騙集團分工明細，會預先設計好一個假冒內地官方服務平台的網站，繼而透過短訊、電子郵件及網上聊天室發送假冒網站的連結給大量的內地市民，並以釣魚方式，誘使受害人點擊連結，及後要求受害人在釣魚網站上輸入信用卡或扣賬卡資料及其一次性驗證碼。釣魚網站的操作人收集資料之後，集團成員會隨即在網上購物平台購買大量電子產品，並利用在港或持雙程證的團伙成員的資料作登記，從而於香港實體商店領取大量的電子產品，再轉售圖利；最後由香港的負責人把犯罪得益匯予內地集團主腦。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信。（梁偉權攝）

譚威信續指，經兩地警方深入調查後今日（12日）展開代號為「戰陣」的聯合拘捕行動，警方網罪科人員於全港多個地點涉嫌「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕3男6女，年齡介乎19至46歲；當中包括在香港負責招攬成員、負責處理贓物以及負責到門市取貨的車手。警方於行動中共檢獲10部手提電話、4部電腦及1部手提電腦。全部被捕人士現正被扣留調查。

內地警方亦於今日，拘捕5名內地男子，年齡介乎20歲至26歲；當中包括負責營運釣魚詐騙網站的主腦，以及負責利用盜取得來的信用卡或記賬卡資料在網上購物的操作員，內地警方亦在他們的住所起回一部電腦 。兩地警方的執法行動仍然持續，不排除有更多被捕。

警方相信是次行動，已經成功瓦解一個跨境及有組織性的釣魚網絡詐騙集團。譚威信重申，雖然涉事犯罪集團主要發放釣魚連結騙取內地民眾的信用卡或銀行卡資料，然後在本港網店購物圖利，但這些騙案是跨地域及無疆界的，市民應要加倍小心一些不明來歷的電話短訊、電子郵件，以及網上聊天室訊息，尤其是附有網址的信息。