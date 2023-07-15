警破66宗網騙案涉$5300萬拘85人　專業人士借戶口交易同被捕

警方成功偵破66宗網上騙案，拘捕85人。案件牽涉不同種類，包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案以及「猜猜我是誰」的電話騙案。當中108名受害者，合共損失5300萬港元。最大一宗損失890萬，為投資加密貨幣騙案。



大部分被捕人為傀儡戶口持有人，包括護士、會計師等專業人士，被騙徒以高回報投資理由，誘騙借出戶口，或以數千元報酬買賣戶口。據了解，有騙徒在交易平台購買加密貨幣，並以騙款交易，導致賣家不知情下牽涉處理犯罪得益。目前有一名被捕人被正式落案起訴，其餘人士全部保釋候查。



秀茂坪警區科技罪案組案件主管周嘉潤偵緝督察交代案件。（陳浩然攝）

被捕人多為傀儡戶口持有人 包括護士、會計師

上月19日至昨日（14日），秀茂坪警區進行「驅策」行動，成功偵破66宗網上罪案，拘捕85人，包括58男27女（年齡介乎19至74歲），並成功攔截約250萬元犯罪得益。被捕人士主要為傀儡戶口持有人，他們當中報稱職業有護士、金融業人士、會計師、學生、家庭主婦、地盤工人。

秀茂坪警區科技罪案組案件主管周嘉潤偵緝督察指，偵破的騙案種類繁多，包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案以及「猜猜我是誰」的電話騙案。案件一共涉及108名受害人，包括40男68女，年齡介乎18至76歲，合共損失5300萬港元。最大一宗損失890萬，為投資加密貨幣，騙徒利用假網頁誘騙受害人投資，受害人存入加密貨幣後 ，未能提取方知受騙。警方正調查，上述騙案是否由集團式操控 。

騙徒以高回報投資誘騙借戶口 獨居長者多加留意

警方相信，被捕人透過網上平台認識朋友，被騙徒以高回報投資等理由誘騙借出戶口，進行買賣加密貨幣或不同洐生工具，或以數千元報酬買賣戶口，因而被捕人在不知情下處理犯罪得益。 警方指有部份被捕人為專業人士，目前有一名被捕人被正式落案起訴，其餘人士全部保釋候查。據了解，有騙徒在交易平台購買加密貨幣，並以騙款交易，導致賣家不知情下牽涉處理犯罪得益。

警方亦提醒，獨居長者要多加留意，避免墮入電話騙案。騙徒一般會冒認為對方親友或子女，謊稱更改了電話號碼，以身體不適的藉口，狡辯自己聲音改變了，再指自己干犯罪行，而被警察拘捕，需要數萬元保釋金。長者若遇到以上情況，應保持鎮定，儘快致電家人確認，或到就近警署查詢。

警方呼籲暑假將至，年青人找兼職賺取外快時，切勿相信騙徒網上宣傳，例如高人工、即時出糧的工作，再到指定地點去收取騙款，或者借用戶口去處理一些來歷不明的金錢。