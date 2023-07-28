海關1日破3走私煙草產品案　檢獲$4100萬貨

香港海關昨日（27日）在葵涌區兩個物流中心，偵破3宗走私煙草產品的案件，檢獲約330萬支懷疑私煙和約5600公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值共約4100萬元，應課稅值共約2540萬元。



走私犯用林林總總的貨物作掩飾，例如禮物盒、儲物箱、真空泵、電焊機和膠帶。經初步調查後，海關相信該批懷疑私煙和未完稅製成煙草產品將會轉運到澳洲。案件仍在調查中。



其中兩宗案件發生在葵涌一個物流中心。首宗案件中，海關人員在一批報稱禮物盒的貨物中檢獲約140萬支懷疑私煙，估計市值約510萬元，應課稅值約340萬元。

第二宗案件中，海關根據風險評估，查驗兩批分別報稱為儲物箱和真空泵的貨物。經檢查後，海關人員檢獲共約190萬支懷疑私煙和約3900公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值共約2700萬元，應課稅值共約1700萬元。

同日，海關在同區另一個物流中心偵破第3宗案件。海關人員在兩批分別報稱為電焊機和膠帶的貨物中，發現約1700公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值約900萬元，應課稅值約500萬元。

海關會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。