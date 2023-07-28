片段曝光｜野豬闖火炭站廿秒內連襲兩人　撞跌倒地再噬咬

周五（28日）有野豬闖入港鐵火炭站，兩人被襲受傷，事發片段曝光。一頭野豬長逾1米的野豬，沿扶手電梯相反方向，行落電梯平台。當時一名女途人由另一條電梯步至，野豬迎面將女子撞跌在地，再懷疑噬咬女子腿部及鞋數下，女子蜷縮在地上，向途經乘客求救。



隨後，兩段扶手電梯被按停，有男乘客未知發生意外行上平台，將女途人扶起，另外一名身穿運動服的少年由上層行落扶手梯，欲以手中袋還擊，惟無法嚇退來勢洶洶的野豬，同樣被撞至失平衡倒在地上，再疑被噬咬腿部及手部。男童藉野豬停止攻擊時，與受傷女子趁機逃走。



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港鐵表示，事發星期五（28日）上午約11時15分，火炭站職員接獲乘客通知，指非付費區發現一頭野豬，港鐵職員隨即報警及聯絡漁農自然護理署，並前往現場，指示乘客不要行近野豬，並以圍欄將野豬及乘客分隔。 約11時30分，該頭野豬離開圍起範圍往B出口離開，途中一男一女受傷，二人及後經救護車送院治理。 漁護署以麻醉槍將野豬麻醉並捉走，並考慮到該頭野豬在市區出沒會對公眾構成危險，人員遂將其人道處理。

漁護署人員到場後，以麻醉槍將野豬麻醉並捉走。

被咬傷的15歲少年余同學表示，當時在港鐵站發現一隻野豬突然出現，並衝落電梯平台，先撞向一名女途人的大腿，將她撞至跌倒地上。余同學見到野豬來勢洶洶，連忙上前協助女途人，不料同告遇襲。他嘗試用鞋袋擋格，但仍無法掙脫，「攞個袋撼落佢個頭，但佢繼續咬落嚟，掙扎咗幾次，鬆開咗佢，都係咬返上嚟，畀佢咬到褲都爛埋。」余與野豬搏鬥半分鐘始脫身。他形容，該隻野豬本身受傷，口部有血，懷疑受到刺激而有攻擊性。他的手肘和大腿受傷流血，女途中的傷勢比他嚴重，大腿流血，走路不方便。余續指，該隻野豬今早曾在馬場一帶徘徊。