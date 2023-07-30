荃灣劏房變毒品倉　31歲雙程證男遇查反抗被拘控　警檢$560萬K仔

警方昨日（29日）在荃灣進行反毒品行動，於享和街截查一名持雙程證來港的31歲內地男子時，對方企圖反抗及逃走，警員將他制服及拘捕，並在他身上和樓上一個劏房單位，檢獲共11公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約560萬元。被捕男子正被扣查，已暫控販毒及阻差辦公，明日（31日）在沙田裁判法院提堂。



行動中警方檢獲11公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約560萬元。（林振華攝）

新界南總區反三合會行動組高級督察吳子浩表示，警方據情報及調查後，昨晚在荃灣享和街一座住宅大廈的地下大堂，截查一名手持紙袋的男子，惟警員表露身分後，男子反抗及嘗試逃走，隨後被在場警員制服。

警員搜查期間，在男子手持的紙袋發現8包、共重約2公斤的懷疑氯胺酮，隨即拘捕該男子，之後將他帶回案發住宅大廈的一個劏房單位搜查，在屋內再搜出9公斤懷疑氯胺酮、5.9萬元現金、一部點鈔機，以及大量透明膠袋、膠袋封口機、電子磅等懷疑作販運用途的工具。

被捕31歲中國籍男子報稱無業，持雙程證來港，警方相信他利用涉案單位作儲存、包裝及分銷毒品用途，正調查他過往曾否來港，以及逗留時間。

販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬元，警方呼籲市民切勿以身試法。