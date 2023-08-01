長沙灣兩青年深夜機舖打機　被群煞以間尺襲擊頭傷送院

長沙灣發生傷人血案。今日（8月1日）凌晨零時許，途人行經長沙灣道680號麗新商業中心一間遊戲機舖對開，發現一名18歲青年在對開一個巴士站，遭5名男子以亞加力膠製的長間尺及拳腳襲擊，青年倒臥地上，頭部流血，途人遂代為報案求助。救護員趕至現場，發現事主傷勢不輕，身旁有一把間尺，懷疑是兇器。稍後，救援人員在興華街近體育館旁，再發現另一名20歲傷者暈倒地上，頭部受傷。兩名傷者由救護車送院。



據了解，18歲李姓青年與20歲夏姓青年，昨晚11時許偕另一名男性友人，一行三人於上址機舖玩樂，逗留約個多小時。其後，3人在機舖內被5名男子追打，由舖內追至機舖對面的巴士站，原因不明。李男在巴士站再遭其中4名男子用間尺襲擊及拳打腳踢，他倒地受傷，而施襲男子沿長沙灣道往美孚方向逃跑。夏男則逃往興華街西運動場對開，卻被一名男子用硬物襲擊頭部，對方逞兇後逃去，夏男其後負傷走到附近一個停車場向擔任保安的父親求助。



兩名傷者送院時清醒，其中李男全身多處受傷，包括額頭、後腦勺、整個臉部、雙耳、下巴和右膝裂傷；夏男則右邊頭部有 2 寸裂傷，背部有紅色抓傷。至於兩人同行的朋友，警方暫未尋獲，未知其傷勢如何。逞兇者為5名男子，案發穿黑色上衣、黑色帽及戴有口罩。警方將案件列傷人，由深水埗警區反黑組接手調查，暫無人被捕。