2月內3宗│啟德吊臂車撞天橋底　鋁板墮路面　司機疑不顧而去

啟德發生吊臂車撞天橋底意外，鋁板組件跌落下方行車線。今午（4日）約2時，警方及消防接報指啟德承豐道近維港1號，有吊臂車疑撞到天橋底的鋁板，導致約1米乘2米的鋁板連同部份支架跌落路面。消防派出坍塌搜救專隊到場戒備，幸事件中無人受傷。警方封鎖現場調查，路政署人員亦到場視察。《香港01》正就事件向路政署查詢。

現場消息稱，事發時有人目擊一輛吊臂車懷疑未有收起吊臂，撞及橋底，事後吊臂車司機疑察覺自己釀成意外，立即收起吊臂後駕車離去，警員正設法尋找涉事司機及吊臂車。



啟德承豐道一條天橋遭吊臂車撞到，橋底大幅鋁板和支架跌落下方行車線。（梁偉權攝）

意外後由於天橋底仍有鋁板搖搖欲墜，故警方暫未能解封下方車路，交通嚴重擠塞。適逢啟德郵輪碼頭有郵輪泊岸，而承豐道是通往郵輪碼頭的唯一主要道路，受意外影響，大批正乘車返回郵輪碼頭的旅客、包括一些行動不便的長者，被迫下車徒步走到碼頭。在場警員亦手口並用，向受影響的外國旅客解釋封路情況。

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同一條天橋今年6月亦曾發生同類意外，6月19日，一輛吊臂車在承豐道對面行車線行駛時，撞毀天橋底鋁板，受損位置至今尚未修補。至上月3日，承豐道近方艙醫院對開迴旋處的另一條天橋，亦遭吊臂車撞到橋底，約1米乘1.5米石屎損毀。