荃灣兩男偷電單車被捕　其中一人遇查襲警　兩警受傷送院

警方本月4日接獲一名男子報案，指他早前在象山邨停車場發現一輛電單車不翼而飛，荃灣警區特遣隊經深入調查及埋伏後，昨日（12日）在荃灣眾安街及沙咀道拘捕兩名男子，其中一人調查期間懷疑用手襲擊警員，兩名警員受傷，清醒送院治理。



兩名涉案男子分別38歲姓麥及31歲姓黃，涉嫌「未經授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，警員經調查後，在麥男所駕駛的電單車上檢獲一張假身份證，他同時涉嫌「管有偽造身份證」被捕。

另外，黃男所駕駛的電單車經調查後亦證實為報失車輛，警員亦在其身上檢獲一張不屬於他的八達通卡及百合匙，調查期間，黃男懷疑以手襲擊一名男警務人員，他另涉嫌襲警、拒捕、盜竊及外出時備有偷竊用的物品被捕。

事件中兩名警員受傷，清醒被送往仁濟醫院治理，該兩名被捕男子現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

今日（13日）凌晨，警方帶同兩名疑犯返回現場調查，曾為疑犯進行快速口腔液測試。

警方呼籲所有駕駛者，應盡量將車輛停泊在有良好管理及防盜設施的停車場內，避免於光線不足或僻靜的地方泊車，更應使用良好汽車防盜系統，避免將貴重財物放於車內，以免讓賊人有機可乘。警方重申，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第14條，「未獲授權而取用運輸工具」一經定罪最高刑罰為監禁7年，市民切勿以身試法。