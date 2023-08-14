偷車集團肆虐荃灣　重案組拘兩骨幹成員　周二提堂

警方表示，留意到荃灣區內有偷車集團，懷疑專門針對電單車的保安漏洞，偷走電單車、行車證或車牌等作不法用途。荃灣警區重案組聯同特遣隊人員根據情報分析及深入調查後，上周六（12日）於荃灣區拘捕兩名本地男子（32及38歲），經調查後相信他們為偷車集團骨幹成員，涉嫌與7宗「未經授權而取用運輸工具」案件有關，財物損失總值約8萬元。行動中，人員起回部分懷疑被盜的電單車、行車證及車牌。



兩名被捕男子已被暫控多項偷車相關罪名，包括「未獲授權下取用運輸工具」、「車內盜竊」、「盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「無牌駕駛」、「駕駛時無第三者保險」、「管有偽造文件」及「行使虛假文書」，周二（15日）在西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲所有駕駛者，應盡量將車輛停泊在有良好管理及防盜設施的停車場內，避免將貴重財物放於車內，以免讓賊人有機可乘；車主選擇泊車位置時，應避免於光線不足或僻靜的地方泊車，如旅遊外出或因其他原因導致車輛長期停泊而無人看管，更應委託親友多加留意車輛。

至於車輛裝置方面，車主不但可考慮安置防盜響鬧系統，一有可疑人經過觸碰車輛便會響警報，亦可考慮安裝防盜鎖，令賊人無法駕車離去。使用良好有效的汽車防盜系統，絕對有助提高犯罪集團作案難度。更應使用良好汽車防盜系統，避免將貴重財物放於車內。