24歲男扮買勞力士　暗中「掉包」後轉售　揭另涉9宗詐騙案被捕

今年6月警方接獲報案，有騙徒假扮買家相約交收一隻值逾12萬元的勞力士手錶，期間藉詞檢查手錶功能，實情放入袋中偷龍轉鳳 ，「掉包」後以不同理由推卻，取消交易。事後警方在網上發現有人轉售被盜手錶，於是採取行動，昨晚（24日）拘捕一名24歲本地男子，調查後揭發疑犯牽涉9宗iTunes儲值卡詐騙案，涉款共約83.9萬元。



旺角警區接手調查。（資料圖片）

今年6月24日，一名35歲本地女子相約一名男子到旺角區交收一隻手錶，期間該名男子聲稱需要檢查手錶功能，並將手錶放入袋中。其後該名男子將一隻手錶歸還，並以多個理由拒絕交易後隨即離開。報案人其後發現手錶被偷龍轉鳳。據了解，女事主於網上平台放售該隻值125,300元的勞力士手錶。

旺角警區刑事部人員經深入調查後，發現有人懷疑於facebook放售該隻被盜手錶，人員隨即採取行動，昨晚約10時，在旺角區拘捕一名24歲姓黃本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名被捕人現正被扣留調查。調查顯示，他亦涉嫌與另外9宗牽涉iTunes儲值卡的詐騙案件有關，涉款共約83萬9千元。

警方正調查該男子是否與其他同類型案件有關，不排除會有更多人被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。