長洲燒炭命案｜已婚男與女死者相戀兩年　事前因愛情金錢問題爭執

長洲東堤小築發生燒炭命案，有渡假屋職員昨午（25日）查房驚揭一對情侶倒臥屋內，經搶救後女死男清醒。警方深入調查後，懷疑渡假屋職員曾移走炭爐，但向警方聲稱沒見到炭爐，涉嫌誤導警務人員被捕；警方亦在屋內檢獲懷疑毒品，以涉嫌藏毒拘捕男事主。

消息指，被捕男事主為已婚人士，但與女事主相戀兩年。兩人前日入住東堤小築渡假屋，其間因愛情及金錢問題起爭執，男事主一度離開長洲，及後女事主透露死念，他趕回長洲安撫及飲酒詳談，並雙雙入睡，直至翌日中午，被渡假屋職員發現有人燒炭輕生。



長洲東堤小築發生燒炭命案。（資料圖片）

據了解，女死者姓許40歲，與黃姓46歲已婚男子拍拖兩年。警方初步調查發現，前日（24日）兩人租住東堤小築渡假屋，當晚在單位陽台上燒烤及喝紅酒，但後來兩人因感情及金錢問題發生爭執，黃男獨自離開長洲，乘船返回市區，但因收到女友短訊透露死念，大驚下趕回長洲安撫女友。兩人聊天期間曾再飲酒，並雙雙入睡。

直至翌日（25日）中午12時許，兩人遲遲未退房，引起姓張60歲渡假屋女職員懷疑。女職員利用後備匙開門檢查，發現許女在屋內昏迷不醒，黃男則半清醒狀態，而當時單位內有燒過的炭爐。女職員急忙將炭爐搬到另一單位的露台，並大叫求助，有女途人聞言趕到為許女急救，惜許女送院後不治；黃男送院後恢復清醒，並向警方交代事件。

消息指，警方接報後趕至單位調查時，沒有發現炭爐，遂不斷追問女職員，但她矢口否認入屋時見到炭爐。但被警方詰問下始和盤托出，並將警員帶至相鄰單位，展示被收起的炭爐，涉嫌誤導警務人員被捕。警方亦在單位房間內發現兩包懷疑藏有小量危險藥物的袋，以涉嫌藏毒拘捕黃男，正調查是否有人曾吸食毒品。

案件現暫列自殺、企圖自殺、藏毒及誤導警務人員。據悉，警方在單位內沒有檢獲遺書，有人亦向警方供稱無意自殺，聲稱沒有設置炭爐，只有被人喚醒時曾留意在單位內有炭爐，水警總區重案組已接手，將深入調查案件。

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