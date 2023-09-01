警新界南總區打擊非法收債　拘12人涉30宗案件

新界南總區刑事部聯同沙田、葵青、荃灣及大嶼山警區人員，8月25至31日針對由非法收債衍生的案件，展開代號「壁烽」（BOULDERFIRE）的反非法收債行動，共拘捕9名本地男子、2名本地女子及一名本地男童，年齡介乎17至65歲，涉嫌「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」及「違反放債人條例」。調查顯示，被捕男女涉嫌與近月於多區發生的30宗非法收債案件有關，犯案手法包括向受害人的住所淋潑油漆及張貼收債字條等。相關案件牽涉的債務總額約345萬元。



行動中，新界南總區刑事部人員在8月29日突擊搜查旺角一間財務公司，調查發現該公司以非法手段收取債項，並違反放債人牌照條款，未有妥善保存收債紀錄及未有提供借貸文件副本給予借貸人，該公司共5名負責人及職員懷疑涉案被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。



新界南各警區人員走訪多個屋苑，向物業管理及保安公司傳遞防罪信息。（警方提供圖片）

此外，新界南總區防止罪案辦公室亦聯同新界南各警區人員走訪多個屋苑，向物業管理及保安公司傳遞防罪信息，提醒保安員需提高警覺，截停及查詢可疑訪客及準確記錄資料，以防不法之徒進入大廈作任何非法行為。

警方表示，會繼續不遺餘力，從多方面打擊與非法收債相關的違法活動，包括加強情報收集、宣傳教育及與各持份者通力合作，攜手打擊相關罪案。警方又呼籲市民如有意借貸，應向銀行或信譽良好的財務公司申請貸款，亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。