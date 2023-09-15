香港仔魚市場走私快艇遇查即逃　海關檢1100萬元活龍蝦花膠等貨物

臨近十一假期和中秋節，內地對貴價食材需求上升，有不法份子鋌而走險在市區進行走私活動。海關昨日（14日）在香港仔魚市場偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲1600隻活龍蝦、花膠等貴價食材和電子產品，市值估計約1100萬元，案件仍在調查中，暫時未有人被捕。



海關檢獲1600隻活龍蝦、花膠等貴價食材和電子產品，市值估計約1100萬元。（黃學潤攝）

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰和港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林達科今午交化案情，指兩部門昨日（14日）在香港仔一帶進行反走私行動。昨晚9時半，海關人員留意到數名男子在香港仔魚市場海旁裝貨區附近徘徊，當時岸邊有大批貨物，之後有一艘沒有著航行燈的快艇駛至，數名男子就將貨物搬上快艇，海關人員見時機成熟便採取行動。惟數名男子見狀，隨即跳上快艇，並將快艇高速駛離香港仔，往香港南部水域逃去。

而海關預先埋伏的高速截擊艇立即駛往香港南部水域追截，當時海關見到走私快艇在沒有著航行燈的情況下，在南丫島下尾灣對開以時速超過45海里駛向南邊水界，高速截擊艇立即上前要求停船，但對方並無理會，反而一直加速離開。經過一輪追截，走私快艇最終穿越南邊水界，離開香港水域。林達科指，涉案走私快艇在沒有著航行燈的情況下，在香港其中一條主要航道高速行駛，嚴重危害海上航行的安全，海關會繼續執法打擊走私活動。

行動中，海關檢獲1600隻活龍蝦、一批貴價食材和電子產品，市值估計約1100萬元，案件仍在調查中，當中暫時未有人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰（右）和港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林達科（左）。（黃學潤攝）

張越泰指，內地十一長假期和中秋假期臨近，內地可能增加對高價食材的需求，故不法份子鋌而走險在市區進行走私活動。經海關大力打擊海路走私後，海關留意到不法份子不時轉換走私模式、時間和地點。今次案件中，海關留意到不法份子將走私時間提前，趁漁市場還有零星運作的時候作掩飾，以為可以魚目混珠，逃避海關的偵查。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列艙單貨物一經定罪，最高可被罰款港幣200萬元及監禁7年。海關提醒市民如發現任何走私行為可以致電海關24小時熱線2545-6182 或透過舉報專案專屬電郵帳戶crimereport@custom.gov.hk 舉報。