跨境假證集團14人被捕　電訊推銷員疑偷客資料　製實名電話卡出售

自電話卡實名登記規例實施後，警方留意到有人網上訛稱可出售電話卡或製造假文件。有見及此，警方有組織罪案及三合會調查科在今年7月，展開「紫濤行動」以堵截源頭，打擊非法買賣，並聯同內地警方於日前展開收網行動，瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團，於中港兩地拘捕14人。

據了解，集團主腦為31歲電訊公司街頭推銷員。調查發現，集團一條龍式經營，盜取資料後在內地製造像真度不高的假文件及證件，主腦再利用假資料作電話卡實名認證，更會以月費計劃上台以賺取更多佣金，然後以「套餐」價出售假文件及電話卡。有買家以6000元組合優惠價，購買假身份證、實名登記並且已經上台的電話卡等。警方亦不排除該集團會直接盜用電訊服務公司的客戶資料，而且數量頗多，警方現正向電訊公司了解。



有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰及案件主管高級督察李梓琪講述案情指，自電話卡實名登記規例實施後，警方留意到有人網上訛稱可出售來歷不明的實明登記電話卡、及製造其他假證或假文件，包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等等作非法用途。

警方發現，虛假文件除了涉及市民個人資料，亦牽涉制造內地執法部門的虛假證件。有見及此，兩地警方展開調查，發現該犯罪團伙由三合會操縱，不定期在網上社交群組發放廣告，招攬生意。集團成員會以一條龍服務的形式作推廣，標榜「只需一個價錢就能獲得已認證的電話卡、及一份訂製證件或文件」，從而吸引更多有意圖進行詐騙，甚至向洗黑錢活動的不法分子落單。

警方由今年7月至9月，多次派探員喬裝買家進行放蛇，發現該團伙為跨境假証及假文件製造集團，並於本月18日至20日一連三日，聯同內地警方採取聯合行動，拘捕14人。

當中10名被捕本地男子，年齡介乎15至50歲，涉嫌「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」被捕。其中，集團主腦為一名31歲居於深圳的香港人，職業為香港電訊服務公司職員。警方亦鎖定9名集團成員身份，部分人屬同一個三合會團伙，他們分別協助處理派貨工作的骨幹成員，及負責送貨的「跑腿」。

而其餘3男1女被捕內地人，於昨日分別在深圳及湖南被捕，年齡介乎33至57歲。內地警方亦在深圳搗破該集團的一個假證工場。警方指，集團偽造的證件像真度不高。

集團成員收取訂單後會通知主腦，主腦除了運用傀儡或被盜資料，協助不法分子起草假証或假文件的內容，警方不排除該團伙會直接盜用電訊服務公司的客戶資料，而且數量頗多，警方現正向電訊公司了解。

警方指，主腦會安排相關文件及証件於內地製造，以降低成本並提高警方的追查難度。製作完成後，貨物會寄到主腦手中，並由主腦使用其電信服務公司職員的身份，協助不法分子使用虛假嘅資料及證件，作電話卡實名認證。為了賺取更豐厚的利潤，集團主腦更會協助不法分子的電話卡以月費計劃上台，從而在電訊商手中獲取更多佣金。 主腦亦會聘用青少年進行「派貨」，當中甚至牽涉未成年少年，最細只有15歲。

警方指，成員的報酬視乎訂單金額而定，訂單金額越大，報酬越多。警方舉例說，曾有買家以6,000元組合優惠價，購買一張虛假身份證、3張實名登記並且已經上台的電話卡，以及一張報失的身分證證明書。

警方重申，製造虛假文書為嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年。警方提醒市民，切勿輕易向陌生人提供個人資料，不要貪圖少量金錢引誘而出售個人資料予不法份子，避免不法之徒以市民個人資料進行非法活動，如洗黑錢或詐騙，從而導致資料持有人需負上刑事責任。