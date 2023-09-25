首8個月青少年涉毒案減　警接管大麻集團TG頻道　呼籲一啖都咪制

警方毒品調查科召開記者會，交代今年首8個月毒品整體情況，指毒品罪案數目、被捕青少年人數均有下降的趨勢，而警方破獲多宗大型毒品案，故毒品檢獲量上升。警方留意到有青少年被金錢利誘干犯毒品罪案，亦誤以為藏身於網上世界可逍遙法外，警方強調販毒非「筍工」，網上世界亦不是無法可依，並呼籲年輕人對毒品應「一啖都咪制」。警方亦會記者會上介紹「禁毒季」的一連串大型宣傳及教育活動，希望宣傳禁毒信息。



警方毒品調查科總警司吳頴詩（中）、警司李蔚詩（左）及香港浸會大學化學系研究助理教授許鳳環博士（右）開記者會。（翁鈺輝攝）

警方毒品調查科總警司吳頴詩表示，今年首8個月共錄得1,730宗毒品罪案，較去年同期下降16.3%。被捕青少年人數有下降趨勢，首8個月被捕的10至20歲青少年為206人，比去年同期下降逾三成，當中44人報稱學生，最年輕的被捕人士為13歲。多種毒品檢獲量均錄得上升，增幅最大是大麻植物上升6倍，其次是可卡因上升近3倍，主要是因為警方於過去五個月均破獲多宗大型毒品案件。

警方回歸今年涉及毒品的案件。今年6月，一名13歲男童於其住址接收一個藏有約1公斤大麻包裹，涉嫌販毒被捕。經深入調查後，揭發他協助另一名15歲男童收取包裹並收取$2,500港元作酬勞。15歲男童則受到一名31歲男子的指使，安排接收包裹。同月，警方亦於油麻地以涉嫌販毒拘捕一名14歲男童，於其褲袋搜出53.3克冰毒，他聲稱是受一名17歲男童的指示而販毒，以及收取日薪$8,000港元作為酬勞。

有15歲及17歲青年為數十元而犯案

暑假期間，警方在全港多區偵破99宗毒品案拘捕129人，年齡介乎15至70歲，涉嫌「製造危險藥物」、「串謀販運藥物」及「管有危險藥物」。當中12名被捕人士未滿20歲，4名屬於學生，涉案年紀最小的15歲及17歲青年，僅被數十元的微薄報酬引誘犯案。警方共檢獲204公斤毒品，市值逾8,600萬元。

另外，毒品調查科在暑假時展開為期約一個月行動，偵破34宗毒品案，拘捕55人，年齡介乎14歲至68歲，5人未成年，包括4名學生。行動中，警方檢獲共重約161公斤不同種類毒品，總值大約2800萬元，以大麻檢獲量最多。其中被捕14歲男童身上及住所檢獲約32克大麻草及THC煙油，聲稱是受另一名14歲男童穿針引線，再受一名17歲男童的指示而販毒及收取$500港元作為酬勞。

毒販網上明碼實價販賣毒品 提供送貨服務

警方留意到有販毒集團在不同網上平台如Telegram等開設專門販賣大麻及CBD、THC產品，並透過群組刊登廣告，販賣毒品，大大擴闊毒販的接觸面，令到青少年非常容易接觸到毒販及取得毒品。不法份子更會將毒品價錢加在圖片內，從而避開執法人員以搜尋與毒品相關的字眼去追查帖子。有毒販會在網上平台明碼實價販賣毒品，更提供毒品送貨服務，行為猖獗。

有見及此，毒品調查科就此類網上販賣毒品營運模式，針對背後操縱者展開深入調查，並於9月17至18日進行收網行動，拘捕16名本地男女，包括兩名主腦，涉嫌經營一個Telegram 頻道售賣大麻類產品。警方成功接管該頻道，將整個販毒集團由上至下，包括主腦、倉管、包裝員、送貨員、的士司機以致買家，通通一網成擒，將整個集團連根拔起。

此外，警方相信青少年除了金錢利誘外，亦可能有不少人仍然相信網上世界能夠隱藏身份逍遙法外。警方強調，網上世界並非無法可依。青少年切勿誤信販毒集團，並以為販毒是一個低風險高回報「筍工」。

禁毒季頭炮將會由毒品調查科禁毒宣傳車開展，由9月24日開始為期15日，禁毒宣傳車會走訪到港九新界熱點宣傳禁毒訊息，圖為職員介紹車內宣傳品。（翁鈺輝攝）

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面對網上販毒普及化，需社會大眾的多方面參與，讓警方及社會各界攜手提升青少年的抗毒意識，以做到「毒品一啖都咪制」。警司李蔚詩指出，警方於9月至11月「禁毒季」已展開一連串的禁毒宣傳及教育活動，頭炮將會由毒品調查科禁毒宣傳車開展，走訪港九新界熱點宣傳禁毒訊息。警方亦將會同教育局合作，推出禁毒教材俾中小學使用，並推出新一集卡通片「咪仔日記」。警方亦會在西九文化區舉行一個大型的抗毒展覽。

而毒品調查科及香港浸會大學成功將四種香港最常被濫用的毒品製成氣味仿製品，今年大家宣傳車上會多一種全新毒品氣味 – 大麻。有關氣味經政府化驗所確認不帶有令人上癮的受管制成份，令巿民大眾能夠更全面了解不同毒品的形態。