觀塘工廈單位失逾$10萬首飾玉器　疑棚架惹賊　警拘一男檢失物

觀塘鴻圖道一棟工業大廈疑因外牆設置棚架而成為竊匪目標。警方於上月26日接獲該工廈一單位負責人報案，指辦公室內一批總值約10.2萬元的首飾玉器等貴重物品不翼而飛，懷疑遭爆竊。警方經調查後，於昨日（3日）在深水埗拘捕一名48歲姓黃本地男子，並在其身上檢獲部份失物及其他玉器首飾，警方不排除與其他爆竊案有關。被捕人現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。



警方展示檢獲的首飾及玉器。（朱永倫攝）

觀塘警區刑事調查隊第二隊主管高裕民督察交代案情指，警方於本月26日早上9時15分接報，指觀塘鴻圖道一棟工業大廈12樓的電子零件貿易公司遭爆竊。負責人當日回到公司時，發現存放在辦公室內的一批玉器首飾等貴重物品不翼而飛，總值約10.2萬元，於是報案。

該工業大廈當時正進行翻新工程，外牆設有棚架。據了解，警方相信兩名疑犯從大廈頂層14樓，攀爬棚架到12樓涉案單位，撬窗入內爆竊，得手後以原路離開。

報案人認出圖中價值約1.5萬元的髮髻裝飾為其失物，此亦為警方檢獲價值最高的一件失物。（朱永倫攝）

觀塘警區人員經深入調查及翻查大量閉路電視後，鎖定一名疑犯，並於昨（3日）下午5時20分在深水埗拘捕一名48歲姓黃本地男子，他報稱無業，涉嫌爆竊及處理贓物罪。警方在被捕人的手推車搜獲部份涉案失物，以及其他大量玉器首飾，疑與其他爆竊案有關。警方一共搜獲約140件失物，包括80條蜜蠟小珠鏈、37件石牌及觀音肖像等。消息稱，報案人從中認出一件價值約1.5萬元的髮髻裝飾及一隻價值約3,000元的黃色圓碟為其失物，而此兩件物品亦是檢獲證物當中，暫時所知價值最高的兩件。據悉警方相信被捕人的另一名同黨在逃。警方稱案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

觀塘警區刑事調查隊第二隊主管高裕民督察。（朱永倫攝）

警方重申，爆竊乃嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年，呼籲市民切勿以身試法。另外，警方呼籲各商戶或零售店鋪做好防盜措施，包括安裝閉路電視、鎖好門窗、及避免存防大量現金或者貴重財物於辦公室；市民及商戶應時刻保持警覺，如發現任何形跡可疑的人，應立即報案。