警新界南打擊黑幫「犂庭掃穴」　拉63男女　撿電槍賭具及毒品等

警方新界南總區針對區內近日與黑幫有關的暴力案件，昨日（19日）展開代號「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，共拘捕 42男21女，分別牽涉詐騙、洗黑錢、販毒及藏賊等罪行。



新界南總區刑事部署理警司庾博瀚、反三合會行動組署理總督察吳子浩及重案組3A隊案件主管高級督察王婉貞現向傳媒簡報案情。

新界南總區刑事部署理警司庾博瀚、反三合會行動組署理總督察吳子浩及重案組高級督察王婉貞（左至右）向傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

新界南總區刑事部署理警司庾博瀚總結稱，針對近期區內發生與三合會有關的暴力案件，新界南總區聯同沙田、葵青、荃灣及大嶼山警區，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反三合會罪惡行動，共拘捕42男21女（21至91歲），其中兩男一女為內地人，各人分別牽涉10宗不同案件，包括以欺騙手段取得財產、處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益（洗黑錢）、販運危險藥物、無牌管有槍械或彈藥、經營賭博場所、非法入境及傷人等罪名。

行動中，新界南總區反三合會行動組搗破一個位處於荃灣的非法賭場，拘捕51人。另外，新界南總區重案組亦偵破一宗販運危險藥物及無牌管有槍械或彈藥案件。

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新界南總區反三合會行動組署理總督察吳子浩，就搗破非法賭場案簡報稱，人員根據線報及調查，於昨日下午突擊搜查荃灣大陂坊一個面積約1,500呎的住宅單位，單位被改裝成一個大型非法麻雀賭檔，內有39男12女（34至91歲）共51人正在進行非法賭博活動，部分人有黑社會背景。其中兩名65歲男子為賭場負責人。

兩人涉嫌經營賭博場所，其餘賭客涉嫌在賭博場所內賭博被捕。賭客中，35歲女子持雙程證來港的內地人，其餘全部是本地人；行動中，共檢獲12張電動麻雀枱、7,000元現金賭款、多副麻雀及其他賭具。

警方相信賭場由一個活躍荃灣區的三合會組織以抽水形式經營，提供基本飲食吸引賭客。另外，單位設置隔音設施，提高隱匿性以逃避警方執法；賭檔相信已經營約3個月，估計每個月收入可達接近港幣7萬元。

根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。

新界南總區重案組案件主管高級督察王婉貞簡報於牛頭角破獲的販毒案。她表示，警方接線報指，有人於牛頭角彩盈邨盈富樓一住宅單位販運毒品，經調查鎖定兩名疑犯，昨日（19）採取行動，於單位外截查一名21歲女子，並在單位內找到其29歲越南男友，在單位內搜到141克、市值超過8萬元的冰毒、一個用作吸食毒品用途的冰壺、一個電子磅，以及大量透明可再封膠袋。除此以外，亦檢獲3支電槍及1支催淚噴劑。警方以「販運危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「無牌管有槍械及彈藥」將二人拘捕。

男疑犯報稱無業，有黑社會背景，女子無業。他們目前仍被警方扣查調查。警方呼籲，「販運危險毒品」，一經定罪，最高可罰款5,00萬元及終身監禁。另外，「無牌管有槍械及彈藥」罪，一經定罪，最高可罰款10萬元及監禁14年，市民請勿以身試法。