入境處一連四日反黑工　拘9人包括一水貨客檢衣物

入境處於本月一連4日（16日至19日）在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕6名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，當中包括一名水貨客。人員並檢獲懷疑被用作水貨的衣物。



懷疑非法從事水貨活動的內地旅客及用作水貨用途的貨物。（入境處提供）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查17個目標地點，包括餐廳、住宅大廈及零售店鋪，共拘捕3名懷疑女非法勞工（28至46歲）及1男2女涉嫌聘用非法勞工的僱主（38至55歲）。被捕懷疑黑工當中一人持「行街紙」。

於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查47個目標地點，共拘捕兩名懷疑非法勞工，分別為一男一女，年齡為31及56歲，當中男子持「行街紙」。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路附近拘捕一名56歲內地男旅客，涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件，並檢獲一批懷疑用作水貨用途的衣物。

懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。