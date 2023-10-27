車CAM曝光｜迪士尼神奇道的士高速衝前 「小露寶」捱撞打轉剷草皮

昨日（26日）早上近11時，迪士尼樂園度假區神奇道迴旋處發生致命交通意外，意外導致一名71歲姓李男的士司機身亡，至於49歲姓梁的士司機及三母子則有受傷。事發一刻的片段曝光，可見一輛的士沿神奇道超高速行駛，並由右線切入左線及路肩位置，懷疑在沒有煞掣的情況下，直撞前方另一輛俗稱「小露寶」的混能的士車尾，「小露寶」捱撞打了兩個「白鴿轉」，剷上路邊草皮後停下。涉事的士亦直衝上草皮，撞上石壆。兩車相撞時揚起一陣白煙。整個事發過程不足10秒。



一輛的士沿神奇道超高速「飛車」行駛，懷疑沒有煞掣直撞前方「小露寶」。（網上片段截圖）

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涉事高速行駛引發車禍的的士，車上71歲姓李男司機身體多處嚴重受傷昏迷，由消防員救出後，隨即被送往北大嶼山醫院搶救，延至昨日下午12時06分證實不治。

而被撞的「小露寶」，當時由49歲姓梁的士司機駕車，載著一名35歲母親及其分別8歲及2歲的子女。4人一度被困車內，救援人員先後將他們救出，其中男童戴上頸箍，腹部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；司機及母女則四肢受傷，清醒送往北大嶼山醫院。

意外交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。警方表示，如任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1348或3661 1346與調查人員聯絡。